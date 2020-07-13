打工看這裡！花蓮國旅住房大爆滿 旅宿業缺工急找人

隨著疫情解封，花蓮各大飯店和民宿住房爆滿一間難求，甚至出現搶房務員的情形。旅宿業者指出，疫情嚴峻時沒有旅客，只好解散外包房務員，現在反而找不到人打掃房間。正值暑假期間，業者積極向各大學尋求學生來打工，強調房務不難又上手快，時薪比規定還高，只要有心就能賺零用錢。

花蓮合法房間數達1萬5千間，加上安心旅遊補助、振興三倍券接連上路，許多人到花東觀光旅遊，暑假住房率達9成以上，卻開始有缺工情形，讓旅宿業者趕緊找人，目前最快的方式就是找學生打工族來幫忙打掃清潔。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿表示，之前疫情影響住房、經營困難，有聽說部分業者裁員，不過現在出現缺工，各家都有在找人。至於打掃房間數量，每間飯店的規定不同，一般而言，一位房務員要負責打掃12間房間，若要增加房間數，會給予津貼。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦指出，民宿大多有配合的房務員團隊，但疫情嚴重時幾乎都解散了，現在反而出現找不到人來打掃的狀況，連以前的團隊都很難找。因此，原則上主力找學生來打工，有些印尼的外籍生暑假暫時無法回家鄉，很歡迎到民宿打工。

葉陳錦說，學生來打工可做房務或櫃台人員，其中房務並不難，有心想學就能很快上手，櫃台則需要比較專業的訓練。據悉，花蓮旅宿房務員時薪在158元至160元左右，一般月薪有2萬多，對於學生來說是一筆零用錢。

民宿陳姓業者說，很多旅客來詢問住宿，一天接待好幾組客人，原本打算自己辛苦一點包辦打掃工作，但真的有些吃不消，現在上網徵求學生來打工，希望能幫忙分擔清潔房間工作。