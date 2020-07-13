疫情趨緩！最難抽的田中馬仍3萬人報名 搶1萬2千名額

受新冠肺炎疫情影響，上半年馬拉松活動幾乎暫停，目前疫情趨緩，彰化縣政府在下半年如期規劃年度「彰化馬拉松嘉年華」，但規模縮小，去年7場賽事，今年減少為4場，其中最受矚目的田中馬拉松今年報名仍相當踴躍，有3萬多人報名，今天中午抽出1萬2千限量名額。

彰化縣政府今天舉辦「2020彰化縣馬拉松嘉年華」聯合宣傳，找來鐵人體育主播侯以理代言，去年因「順澤宮」帽爆紅的世界鐵人冠軍伊登（Gustav Iden）也跨海錄製影片為活動獻上祝福。

彰化縣馬拉松嘉年華今年實體路跑包括10月25日「員林獅子盃全國親子公益路跑賽」、11月1日「戀戀二水跑水馬拉松」、11月8日「台灣米倉田中馬拉松」以及11月29日「二林伯立歐蕎麥公益路跑」。

今年的鹿港馬拉松決定暫停實體路跑，主辦單位鹿港二鹿慢跑協會理事長陳信仲表示，下半年舉辦的馬拉松本該上半年就要籌備，但受疫情影響來不及作業，也擔心下半年疫情仍有變數，最後決定暫停，明年再辦。

彰化縣長王惠美說，因應疫情，今年也首創虛擬全國聯合線上路跑活動，活動免費參加，共有二水、社頭、田中、二林、鹿港、員林6個隊伍，跑者無論人在哪，都可透過手機紀錄跑步公里數爭取佳績，線上運動還有抽獎機會，獎品包括Switch遊戲機、健身環、CHAIRMAN的章大槌按摩棒以及運動裝備包等。

田中馬拉松總幹事鄭宗政說，仍有不少跑者對疫情有疑慮，今年田中馬有3萬多人報名，比往年少，賽事規劃仍會注重跑者相關防疫工作，以便及時防範因應。