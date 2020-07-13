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台北破38.9度七月史上最熱 氣象局：氣溫可能繼續飆高
今天各地天氣炎熱，台北測站上午11時59分飆到攝氏38.9度高溫，創下台北測站七月最高紀錄，也是歷年不分月份的第二高溫，台北測站史上最高溫是2013年8月8日的39.3度。
中央氣象局預報員李孟軒表示，目前台北測站氣溫仍維持在38度以上，氣溫可能持續飆高，一直到下午2時以後才可能緩和。
根據氣象局觀測，截止中午12時為止，今天第一高溫是台北站38.9度，其次花蓮縣富源37.4度，新北市板橋跟中和都是37度，新竹峨眉、花蓮玉里、雲林、彰化芬園等地都超過36.5度。
氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，高溫普遍約34至36度，其中台北盆地及南投地區有局部38度高溫出現的機率，東半部地區及西半部近山區的平地也有局部36度以上高溫出現的機率，中午前後紫外線偏強，應避免中午前後在外活動，外出請注意防曬措施並多補充水分。
降雨方面，午後在各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
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