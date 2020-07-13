影／國衛院發現 幹細胞「外泌體」可修復受損神經細胞

幹細胞治療有新突破。腦損傷與神經退化疾病，就目前科學所知是不可逆的症狀，而多數神經退化疾病與腦損傷會引起失智，在台灣估計已經有超過27萬的失智人口。國家衛生研究院研究發現，使用幹細胞的「外泌體」，可修復受損神經細胞，找到治療相關疾病的新方法。研究團隊指出，外泌體不具有細胞，不會有異體排斥的問題，可說是再生醫療的一大新希望。

國衛院院長梁賡義表示，近年來民眾因為高齡、慢性病外，各種程度的碰撞、不正常的生活習慣、高血壓、糖尿病、長期的壓力及心理疾病等，都是造成腦損傷或退化的可能因素。雖近年來多項臨床研究已顯示，幹細胞有望修復神經系統損傷，但因需以手術植入幹細胞，故仍須面臨細胞植入造成的併發症和形成異位組織的隱憂。

國衛院細胞與系統醫學研究所副研究員李華容，與其研究團隊歷經七年研究，發現利用特殊技術刺激間質幹細胞，可分離出具有修復細胞功能的「幹細胞外泌體」(Stem Cell-derived Exosomes)，並從中鑑定出促使腦神經再生及腦部功能恢復的活性物質。

李華容說，細胞外泌體是細胞用來和外界溝通的一種工具，在不同環境下所裝載的訊息也不同，以特殊技術刺激廣泛存在於骨髓、脂肪裡的間質幹細胞，可分離出具有修復不正常細胞缺失功能的「幹細胞外泌體」。過去以為是外泌體只是細胞代謝的廢棄物，但後來發現外泌體有分子小、再生修復、傳遞細胞間訊息等好處。

李華容說，團隊研究對大腦受損的小鼠進行實驗，注射幹細胞的「外泌體」，觀察到受損的神經細胞可以長出突觸，神經細胞的數量可以恢復到原本的6成，顛覆以前神經受損無法再生的困境。此系列研究已分別於2019、2020年發表於國際再生醫學權威期刊《STEM CELLS Translational Medicine》，並獲得國外媒體專欄報導。