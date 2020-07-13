老翁車禍後腦傷半癱情緒易怒 經顱磁刺激術改善

一名67歲的彭姓男子發生車禍造成頭顱骨折顱內出血，開刀出院後，因左手腳無力，臥床半癱，記憶力嚴重受損，到中醫大新竹附設醫院求診，經醫師診斷彭男因雙側額葉受損，無法正常行動、情緒嚴重低落，吃了抗憂鬱症藥物後仍未改善，醫師以經顱磁刺激術治療後，情緒問題明顯改善，目前持續中醫針灸及復健。

彭男表示，發生車禍後無法睡覺，心情壓力大，脾氣變的低落易怒；彭男的女兒也指出，爸爸開完刀後，連續35天都睡不著，情緒不佳，但經過2次經顱磁刺激術治療，家人及彭男自己都能明顯感受心情較開朗，手腳的力氣也慢慢恢復，為感謝醫療團隊，彭男也特別與家人到醫院致謝。

中醫大新竹附設醫院神經內科主任陳睿正表示，經顱磁刺激是一項無侵襲性的嶄新治療方式，利用電磁效應，將絕緣線圈放置在特定部位的頭皮上，當強大的電流通過線圈時，會產生短暫的電磁脈衝並穿過頭骨到達對應的大腦區塊，藉由連續且規律的重複性刺激，進而達到增強或抑制大腦特定區域的功能，磁刺激治療須依據患者腦部情況調整不同治療方式。

中醫大新竹附醫與東京大學附設醫院，倫敦大學神經醫學中心合作研究，發現透過不同的磁波方向與參數，可以更準確的瞄準需要刺激的腦神經，短周期的前後徑方向刺激，比長周期的刺激更能有效的選擇腦部神經，精準刺激精準治療，此研究成果獲登於國際權威學術期刊「臨床神經生理學 (Clinical Neurophysiology)」。