酒精不只防疫還能降溫防中暑 請跟醫師這樣做

天氣好熱，避暑三大法寶「太陽眼鏡、寬邊帽及陽傘」，現在可以再加一樣，那就是防疫酒精。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡經常實測，他發現，在皮膚噴水或防疫酒精，也是降溫的好方法。

這是朱柏齡在今年六月底的新發現，他在體感溫度38度的上午九時跑步，跑40分鐘體溫直逼38.6度，躲到陰涼處用防疫酒精噴頸部、腹部與四肢，利用對流原理加速散熱，短短10分鐘體溫就回到37.6度，比自然降溫快半小時。他表示，透過蒸發、對流法幫助身體降溫，多點喝水也有降溫效果。

預防熱傷害，朱柏齡及台北醫學大學急診醫學科教授高偉峰都認為，「多喝白開水」最重要。朱柏齡提醒，千萬不能等到口渴再喝，建議跑步時，每15至20分、走路時每30分鐘，就應補充250至300毫升的水分。

另外，最近日日動輒攝氏35度以上高溫，七月一日到十日，短短十天，熱傷害至急診就診人次創四年新高，男性就診人次是女性的2.65倍。女生怕曬黑，夏季防曬全副武裝，男生不怕曬黑，卻可能因此忽略防止熱傷害的重要性，朱柏齡鼓勵男性撐傘避暑，別擔心撐傘有損男子氣概，暗色傘遮陽有型又能防中暑。

大熱天不想中暑，也要選對外出時間。朱柏齡建議，減少上午十點至下午四點在外逗留，若必須白天外出，可準備避暑三大法寶「太陽眼鏡、寬邊帽及陽傘」。朱柏齡尤其推薦撐傘，可降體感溫度5度，他近日嘗試撐傘在大太陽下走路，同樣走半小時，感覺涼快多了。

不少男性擔心撐傘遮陽，會被投以異樣眼光，朱柏齡說，如果不敢拿亮色的傘，「其實暗色傘遮陽效果更好」。朱柏齡曾親自測試，撐著塗有銀色面料的黑傘，才短短兩分多鐘，四周溫度瞬降5.5℃，他推測，可能是全黑的傘隔絕紫外線的量最多，淡色傘隔絕紫外線的量反而較少。

許多以為撐陽傘是女性專利，但朱柏齡認為，「傘只是一種工具，並沒有性別區分。」日本兩年前因應極端氣候，政府已著手推行男性撐傘運動，希望政府跟進，推動夏天男性撐傘運動。

另外，穿著寬鬆及透氣的衣服也有助於散熱，人體內的熱能是通過輻射、傳導、對流和蒸發向外擴散，寬鬆的衣服可以形成對流，將人體部分熱能帶走消散。

除了在大太陽下過度運動，室內也可能發生熱傷害。室內因空氣不流動，環境溫度不斷升高，或在室內忘記喝水，都是導致室內熱傷害發生的原因，尤其老人和兒童對溫度調節能力相對比較差，更是高風險族群。

高偉峰表示，家住頂樓或僅一層樓的平房，容易在太陽直射下產生溫室效應；下雨前濕度高，也容易使散熱速度降低，此時保持空氣對流，是最好的解決方法。若在室內想省電費不開冷氣，也應該保持室內良好通風，避免悶熱。

熱傷害徵兆包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，甚至無法流汗、頭痛、嘔吐抽筋、昏迷等，高偉峰提醒，此時務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，也可喝加上少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快速度就醫。

●預防熱傷害五招：

1. 上午十時至下午四時別在戶外太久

2.撐暗色傘

3.戴帽，最好是寬邊帽

4.噴水或防疫酒精在皮膚

5.跑步時每15至20分鐘、走路時每30分鐘，喝水250至300 cc