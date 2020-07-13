快訊

開車和家人台東旅遊 前衛生署長葉金川夫妻車禍送醫

寒門農工陳春秀的失竊人生：中國「被冒名頂替上大學」黑幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒精不只防疫還能降溫防中暑 請跟醫師這樣做

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡鼓勵男性撐傘避暑，他親身實測，撐傘在大太陽下走路最能遮陽。 圖／取自朱柏齡臉書
三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡鼓勵男性撐傘避暑，他親身實測，撐傘在大太陽下走路最能遮陽。 圖／取自朱柏齡臉書

天氣好熱，避暑三大法寶「太陽眼鏡、寬邊帽及陽傘」，現在可以再加一樣，那就是防疫酒精。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡經常實測，他發現，在皮膚噴水或防疫酒精，也是降溫的好方法。

這是朱柏齡在今年六月底的新發現，他在體感溫度38度的上午九時跑步，跑40分鐘體溫直逼38.6度，躲到陰涼處用防疫酒精噴頸部、腹部與四肢，利用對流原理加速散熱，短短10分鐘體溫就回到37.6度，比自然降溫快半小時。他表示，透過蒸發、對流法幫助身體降溫，多點喝水也有降溫效果。

預防熱傷害，朱柏齡及台北醫學大學急診醫學科教授高偉峰都認為，「多喝白開水」最重要。朱柏齡提醒，千萬不能等到口渴再喝，建議跑步時，每15至20分、走路時每30分鐘，就應補充250至300毫升的水分。

另外，最近日日動輒攝氏35度以上高溫，七月一日到十日，短短十天，熱傷害至急診就診人次創四年新高，男性就診人次是女性的2.65倍。女生怕曬黑，夏季防曬全副武裝，男生不怕曬黑，卻可能因此忽略防止熱傷害的重要性，朱柏齡鼓勵男性撐傘避暑，別擔心撐傘有損男子氣概，暗色傘遮陽有型又能防中暑。

大熱天不想中暑，也要選對外出時間。朱柏齡建議，減少上午十點至下午四點在外逗留，若必須白天外出，可準備避暑三大法寶「太陽眼鏡、寬邊帽及陽傘」。朱柏齡尤其推薦撐傘，可降體感溫度5度，他近日嘗試撐傘在大太陽下走路，同樣走半小時，感覺涼快多了。

不少男性擔心撐傘遮陽，會被投以異樣眼光，朱柏齡說，如果不敢拿亮色的傘，「其實暗色傘遮陽效果更好」。朱柏齡曾親自測試，撐著塗有銀色面料的黑傘，才短短兩分多鐘，四周溫度瞬降5.5℃，他推測，可能是全黑的傘隔絕紫外線的量最多，淡色傘隔絕紫外線的量反而較少。

許多以為撐陽傘是女性專利，但朱柏齡認為，「傘只是一種工具，並沒有性別區分。」日本兩年前因應極端氣候，政府已著手推行男性撐傘運動，希望政府跟進，推動夏天男性撐傘運動。

另外，穿著寬鬆及透氣的衣服也有助於散熱，人體內的熱能是通過輻射、傳導、對流和蒸發向外擴散，寬鬆的衣服可以形成對流，將人體部分熱能帶走消散。

除了在大太陽下過度運動，室內也可能發生熱傷害。室內因空氣不流動，環境溫度不斷升高，或在室內忘記喝水，都是導致室內熱傷害發生的原因，尤其老人和兒童對溫度調節能力相對比較差，更是高風險族群。

高偉峰表示，家住頂樓或僅一層樓的平房，容易在太陽直射下產生溫室效應；下雨前濕度高，也容易使散熱速度降低，此時保持空氣對流，是最好的解決方法。若在室內想省電費不開冷氣，也應該保持室內良好通風，避免悶熱。

熱傷害徵兆包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，甚至無法流汗、頭痛、嘔吐抽筋、昏迷等，高偉峰提醒，此時務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，也可喝加上少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快速度就醫。

●預防熱傷害五招：

1. 上午十時至下午四時別在戶外太久

2.撐暗色傘

3.戴帽，最好是寬邊帽

4.噴水或防疫酒精在皮膚

5.跑步時每15至20分鐘、走路時每30分鐘，喝水250至300 cc

男性 酒精 中暑

延伸閱讀

稱泡泡式復賽更安全 波總對聯盟防疫有信心

鐵道步行健早一起逛夜市 台電屏東區處響應健身防疫

健康醫點靈／夏天運動先補水 勿等口渴再喝

熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

相關新聞

找到了！墾丁硨磲貝失蹤3天在海底尋獲

日前位於屏東縣墾丁後壁湖海域內的巨大硨磲貝遭人盜走，引起潛水界眾怒，更揚言要緝凶，直到前兩天，陸續有潛水同好發現，遭竊的硨磲貝，被放在離失竊地點約20公尺外的沙地上，所幸這顆硨磲貝依舊存活，但墾丁國家公園管理處，將研議如何安置硨磲貝。

今夏新據點 到台中大安濱海享奢華露營

炎炎夏日就是要到海邊玩水阿，盡情享受陽光、沙灘和大海，位於台中大安濱海樂園的「向海那漾Nayang Beach」新登場，這是全台首座海邊豪華露營區，舒適帳棚附有獨立衛浴設備

北車不禁坐 黑白格變身微笑大廳

昨天周日，台北車站大廳一如往常旅客熙熙攘攘，不同的是，大廳原本方正黑白格地板出現十種圓形笑臉、十種語言的「微笑地貼」。多...

做個聰明的用券人 藝FUN券這些限制你必須知道

200萬份價值600元的電子票券「藝 FUN 券」即將上路。文化部公布「藝文振興票券實施作業要點」，明定藝 FUN 券不...

傳統菜市改造 命運大不同

俗稱「菜市仔」的傳統公有零售市場，面對大賣場、網購等消費型態改變而逐漸沒落，各縣市政府試圖透過改造、活化來保留在地記憶，...

酒精不只防疫還能降溫防中暑 請跟醫師這樣做

天氣好熱，避暑三大法寶「太陽眼鏡、寬邊帽及陽傘」，現在可以再加一樣，那就是防疫酒精。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡經常...

黃斑部病變年輕化 每天可花30秒看阿姆斯勒方格表

中老年人常見黃斑部病變，造成視力嚴重退化甚至失明，近年黃斑部病變漸年輕化，有人40歲不到黃斑部就受損、未及時發現，視力一...

台北西站拆遷補償訴訟案 北市府將研議是否上訴

台北市公運處表示，2016年台北西站拆除後，國光客運公司分別針對台北市政府、交通局及公運處提告，這次判決是針對向市府提告案件，認市府應就B棟核發3,228萬1,345元補償、A棟則無須補償；另於2017年提告交通局部分已於2018年宣判，法官考量交通局非拆遷補償主管機關，判決國光客運之訴駁回，國光並無再上訴；另就提告公運處案，台北高等行政法院另已在2019年作出判決，基於雙方簽立之土地行政契約明確規範國光客運不得請求任何賠償或補償，國光客運之訴遭駁回，惟該案已由國光客運公司提出上訴，刻正審理中。

限時發售！台鐵環島「十日內搭到飽」學生只要900元

配合國內疫情趨緩及暑假到來，台鐵鼓勵學生搭乘火車輕旅行，並加碼振興觀光旅遊方案，自7月15日起至9月15日限時發售「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日周遊券。

出遊遇到公主病閨蜜喊改地點 她怒：旅行看清一個人

想要在假期中出遊保持好心情，慎選旅伴最重要。近日有網友在「Dcard」發文，她表示自己與三位朋友打算趁暑假到墾丁玩，討論完行程、交通等問題並付完錢後，一位朋友突然說「我其實比較想去澎湖玩，你們都把行程改澎湖吧」，原Po聽完瞬間無言，她認為出爾反爾的朋友不適合當旅伴，直批「要旅遊找旅伴的話，絕對不要找這種的」。

高溫炎熱台北有望飆38度 中南部及山區防午後雷陣雨

中央氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；高溫約攝氏34至36度，其中台北盆地及南投地區有局部38度高溫出現的機率。

胸腔X光未追蹤 胸悶氣喘發現晚期肺癌

70歲劉先生有糖尿病及心臟病史，曾在50歲時得過肺結核，菸齡40年，8年前戒菸，2年前照過胸腔X光並無異常，之後在心臟科...

熱門新聞

中衛彩色口罩彰化家樂福2點開賣沒人排隊 原因讓人傻眼

一張圖看一周天氣！各地依舊熱、周三起中南部會下雨

壽星幾歲送幾隻蝦！8間餐廳優惠 送500現金、千元和牛

台大癌醫難獨立運作？ 高層證實正討論改列分院或院區

北車微笑地貼讓移工「家又回來了」 張正讚台鐵很勇敢

北漂新鮮人畢業領45K光房租就要20K 父母怒斥：根本被騙了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。