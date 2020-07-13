黃斑部病變年輕化 每天可花30秒看阿姆斯勒方格表

中老年人常見黃斑部病變，造成視力嚴重退化甚至失明，近年黃斑部病變漸年輕化，有人40歲不到黃斑部就受損、未及時發現，視力一路退化到剩0.1，難以恢復且只能靠新開發的「眼內注射」治療挽救剩餘視力，及早發現治療非常重要。

美國眼科醫學會官網上月發布最新黃斑部衛教內容，呼籲美國民眾「每天」以阿姆斯勒方格表(AMSLER GRID)，自我檢查黃斑部是否有異常，強調每天花不到一分鐘自我檢查，就能提早發現黃斑部病變，搶救視力。

台南永康霖陽眼科醫院院長李尹暘呼籲民眾，黃斑部病變年輕化應與民眾生活習慣改變有關，近視500度以上、用眼過度、長時間看3C螢幕的人，務必定期到眼科檢查，忙碌的人擔心黃斑部病變，可隨時用「阿姆斯勒方格表」來自我檢查，及早發現異常立即就醫。

阿姆斯勒方格表檢查非常簡單，將表放在光線充足眼前30公分，先用手遮蓋一眼，另眼凝視方格表中心黑點，正常視力方格棋盤狀呈清晰直線；若出現模糊、線條扭曲或黑點擴散等非直線狀態，黃斑部就可能病變，有戴眼鏡矯正視力的人要戴上眼鏡檢查。