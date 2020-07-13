限時發售！台鐵環島「十日內搭到飽」學生只要900元

想要在假期中出遊保持好心情，慎選旅伴最重要。近日有網友在「Dcard」發文，她表示自己與三位朋友打算趁暑假到墾丁玩，討論完行程、交通等問題並付完錢後，一位朋友突然說「我其實比較想去澎湖玩，你們都把行程改澎湖吧」，原Po聽完瞬間無言，她認為出爾反爾的朋友不適合當旅伴，直批「要旅遊找旅伴的話，絕對不要找這種的」。

2020-07-13 09:31