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限時發售！台鐵環島「十日內搭到飽」學生只要900元
配合國內疫情趨緩及暑假到來，台鐵鼓勵學生搭乘火車輕旅行，並加碼振興觀光旅遊方案，自7月15日起至9月15日限時發售「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日周遊券。
台鐵表示，為讓平日學業壓力繁重的學生輕鬆搭乘火車出門旅遊，一覽全台各地美景及實現出外流浪的宿願，特別規畫發行票價僅為新台幣900元的「環島青旅行 TR-Summer Pass」10日周遊券。
台鐵表示，本票券不預售，凡具學生身分資格，可於乘車當日至台鐵各站電腦售票窗口，憑有效學生證明文件購買，購票當日起可連續10日搭乘台鐵列車，不限區間、不限次數不占座位，不得搭乘普悠瑪自強號、太魯閣自強號、郵輪式列車、觀光列車、團體列車及專車。
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