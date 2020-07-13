找到了！墾丁硨磲貝失蹤3天在海底尋獲

日前位於屏東縣墾丁後壁湖海域內的巨大硨磲貝遭人盜走，引起潛水界眾怒，更揚言要緝凶，直到前兩天，陸續有潛水同好發現，遭竊的硨磲貝，被放在離失竊地點約20公尺外的沙地上，所幸這顆硨磲貝依舊存活，但墾丁國家公園管理處，將研議如何安置硨磲貝。

位於墾丁後壁湖潛點，為當地與遊客熱門潛水景點之一。9日時，由當地1名教練帶潛客下水後，卻驚見硨磲貝失蹤，僅剩一條條足絲，懷疑遭人盜採，隨後陸續有潛水同好將此事PO網，隨後引起生態界與潛水界眾怒。

直到這兩天，陸續有潛水客在相同的潛點發現硨磲貝的蹤跡，只是被移至原處約20公尺外的沙地上，經過潛水同好指認後，於昨天確定是那顆失蹤的硨磲貝。

台灣潛水公司執行長陳琦恩曾說，硨磲貝又稱「海中玫瑰」，是迪士尼動畫中美人魚的貝殼床、被稱為「貝中之王」，最大可長到1公尺，與珍珠、珊瑚、琥珀同被西方譽為「四大有機寶石」，若是被盜走，頂多賣幾千元，但可帶進難以估計的觀光財。

墾管處表示，能失而復得真的很開心，但這次硨磲貝失蹤，是否為海流或人為所致，仍須調查，倘若是人為所致，無論是水族採集販賣或盜採繁養，都已觸犯國家公園法並傷害自然環境，也將會依法開罰，此外，日後將會研議如何安置硨磲貝。