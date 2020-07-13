出遊遇到公主病閨蜜喊改地點 她怒：旅行看清一個人

想要在假期中出遊保持好心情，慎選旅伴最重要。近日有網友在「Dcard」發文，她表示自己與三位朋友打算趁暑假到墾丁玩，討論完行程、交通等問題並付完錢後，一位朋友突然說「我其實比較想去澎湖玩，你們都把行程改澎湖吧」，原Po聽完瞬間無言，她認為出爾反爾的朋友不適合當旅伴，直批「要旅遊找旅伴的話，絕對不要找這種的」。

原Po以「我以後絕對不要再約公主病的人去玩」當標題表達憤怒，她解釋因為暑假她找了三位班上朋友一起到墾丁玩，討論了行程、住宿、交通的問題，原Po表示「大家都確認好沒問題，都沒意見，都訂好了，卡也都刷了。結果昨晚某位公主突然跑來說：『我其實比較想去澎湖玩，你們都把行程改澎湖吧！』」。原Po回「可是我們飯店、客運都訂好了」，公主朋友直說「退掉就好了啊」。

這狀況讓原Po與另外兩個朋友頓時無言，她認為這樣出爾反爾的個性加上公主病，出遊時可能會意見分歧，因此她們把錢退給公主病朋友，打算她們三人自己到墾丁玩就好，以免造成更多衝突。原Po認為朋友這種行為「根本奧客，不對...在學校是奧同學。奉勸各位，要旅遊找旅伴的話，絕對不要找這種的。如果已經約好但還沒出發，也要勇敢拒絕。不然旅途上只會氣死自己！」

事情過後，公主病朋友把她們三人的臉書、IG好友都刪了，原Po無奈的說「好吧，就當這次旅行看清一個人，省的以後麻煩。」

網友看了也回應「真的不要跟小公主出去玩.....行程車票都是我在弄，要小公主另外訂個票也可以說不敢訂不會訂」、「對弄房間弄交通的，絕對只有感謝到爆的念頭，這種挑三揀四的放生真的剛好而已」、「還好是你出發前發生，慶幸不是出發後才搞出這些」、「還有那種自己想去哪就通通排進去，不尊重其他人意見的也很討厭」。