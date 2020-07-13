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做個聰明的用券人 藝FUN券這些限制你必須知道

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
藝FUN券和三倍券的使用規定不盡相同，消費者必須清楚。圖/文化部提供
藝FUN券和三倍券的使用規定不盡相同，消費者必須清楚。圖/文化部提供

200萬份價值600元的電子票券「藝 FUN 券」即將上路。文化部公布「藝文振興票券實施作業要點」，明定藝 FUN 券不得用於便利商店、超市、量販店及電商業者，但可用於電商平台銷售的藝文展演預購票券。日前台鐵等交通票券，宣布若用三倍券購買不能退票、只能換票。文化部表示，使用藝 FUN購買的藝文票券可以退票， 但用藝 FUN 券購買的部分，只能退回藝 FUN 券帳戶。

此一要點規定，藝 FUN 券可使用的範圍，包括博物館、社區營造場所、文化資產保存及活化經營場所、工藝創作銷售場域、音樂展演空間、藝文表演空間、畫廊、書店與唱片行、藝文展演預購票券。

但消費者若進入博物館消費，不見得都能使用藝 FUN 券。要點中明訂，藝 FUN 券可使用的博物館包括私立博物館、公辦民營之公立博物館，以及公立博物館委託經營之附屬空間，不包含公營博物館。文化部舉例，藝 FUN 券不可用於購買公營博物館如故宮、台博館的門票，但可用於故宮、台博館委託民營的館內商店，消費者可使用此券購買文創產品或餐飲。

書店亦有類似規定。要點中規定能使用藝 FUN 券的書店，指有固定場所、且有實際從事書籍零售業務者，但不包含連鎖便利商店、超市、量販店及電商業者。意即，讀者無法使用藝 FUN 券購買網路書店銷售的書籍。

電商平台所銷售的書籍、唱片，雖不納入藝 FUN 券使用範圍，但消費者若至電商平台購買藝文展演預購票券，包括表演、展覽、流行音樂、電影、影展、藝文活動之票劵，均可使用藝 FUN 券。

包括台鐵、高鐵等交通票券，主管單位日前宣布若使用三倍券購買，只能換票、不能退票。但藝文票券如兩廳院售票系統，用三倍券預購票券則可「原數退還」，用甚麼買就用甚麼退。文化部表示，使用藝 FUN 券購買的藝文票券也可以退票， 但用藝 FUN 券購買的部分，只能退回藝 FUN 券帳戶。此外也規定，藝 FUN 券不得用於扣抵藝文展演預購票券因退、換票所產生的手續費。

要點中也明定，藝 FUN 券不得找零、轉售，亦不得再兌換成等值的現金、商品禮券、現金禮券；藝 FUN 券也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

博物館 電商 文化部

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