傳統菜市改造 命運大不同

俗稱「菜市仔」的傳統公有零售市場，面對大賣場、網購等消費型態改變而逐漸沒落，各縣市政府試圖透過改造、活化來保留在地記憶，但多年來，有些成功、有些失敗，最慘還淪為「蚊子市場」。

經濟部十年前根據立法院決議，提出「改進傳統市場經營管理樂活菜市仔競爭提升計畫」，十年過去了，許多菜市仔仍苦撐待變，尤其是鄉村型菜市場，常因改建而「散市」，又因既有消費習慣而在舊市場周邊「結市」，改造還沒完成就衍生不合法菜市仔問題。

許多菜市場建物老舊、環境髒亂、交通凌亂，改造迫在眉睫，但因人口外流、用地複雜、欠缺財源，改造面臨攤商抗拒。嘉義縣獲經濟部補助推動「菜市場風華再造」，選了義竹、朴子等三處菜市場，因補助未持續，縣府及公所缺財源，營運每況愈下，部分改造後的菜市場甚至沒落到剩三攤。

成功關鍵：攤商共識與支持

「菜市仔就像老樹，樹葉逐漸凋落；要讓它風華再現，絕不可整棵移植，應細心修剪老弱枝幹，適當施肥，接下來就交給時間了。」嘉義大學企管系教授侯嘉政認為應在不影響現有生意下，從簡單下手項目著手，讓攤商看到初步成果，再逐漸碰觸較棘手的改造項目。

侯嘉政曾應經濟部商業司之邀，擔任傳統市場改造計畫審查委員，實地訪視與輔導全台數十個菜市仔轉型改造案例，深刻了解攤商苦心經營、競爭壓力與想要改變期望，他認為改造成功的重要關鍵是取得攤商共識與支持。

學者：忌預算壓力倉促推動

他說，改造主體是攤商，大多數攤商年齡偏大，學習新經營模式困難，政府推動改造轉型，應花更多時間和心力凝聚攤商共識，建立由下而上討論平台，在未取得大多數攤商支持前，一動不如一靜，以時間換取空間，切忌在預算執行壓力下倉促推動。

他認為，若地方政府有心解決多年沉痾，要更積極、主動，由政府扮演火車頭，結合各方力量推動，「傳統菜市場風華再現並非不可能任務。」

經濟部中部辦公室統計，全國公營市場四四二處，其中台南市五十九處最多，台北市四十八處次之，台中、高雄、新北、桃園分別有四十二、四十一、卅四、十五處，初估年營業額六、七百億元，起碼六十萬人靠市場維生，這還不包括上游供應商及中間商，改善傳統市場刻不容緩。

結合創新、青年 翻轉舊印象

經濟部中辦主任郭坤明說，正試圖將創新、青年和市場結合，翻轉髒亂印象。他舉例，傳統市場二樓乏人問津，就轉作長照據點、社區活動中心；鹿港第一市場等許多歷史建物不能改建，就和健身中心合作發展為運動空間。閒置攤位以一元低價租給年輕人擺攤，鼓勵「攤二代、三代」為老攤改造新形象，台中忠信市場、新竹東門市場都有成功範例。

另外，傳統市場都在各鄉鎮區生活圈中心，改建時就導入「中繼市場」概念；板橋黃石中繼市場距離原市場約三百多公尺，寬敞、明亮、通風，消費者自然進來。經濟部也授權縣市政府評核優良市集和名攤，三星以下由縣市政府評定，鼓勵攤商改善經營環境，試著導入「美學」，強化採光、通風，將「明亮」作為指標，讓市場「煥然一新」。