傳統攤商重生 變網紅名店

傳統市場改建涉及攤商權益，阻礙不少，新竹市東門市場與台中市第二市場「穿著衣服改衣服」，可說是傳統市場活化的成功範例。

新竹市東門市場設立於一九○○年，曾是台灣最大市場，一九七七年改建為地方三層、地下一層建物還引進全市第一座手扶梯，吸引舶來品店家，但隨建物老化、現代化百貨公司進駐，沒落到只剩幾間店。

新竹市政府三年前投入五千八百多萬改善陳舊髒亂環境、更新照明設備、耐震補強及排氣通風工程，另外與清華大學簽署合作意向書，成立「東門青年基地」遴選創業青年進駐，讓老市場重生。

竹市東門市場 早晚都熱鬧

目前市場一樓有許多餐飲店，三樓青年創業基地有咖啡館與工作室進駐；店家郝彭宏表示，選東門市場創業主要是租金便宜，提交企畫書獲市府審核通過，終於實現開店夢想。

美食部落客踢小米記得三年前進駐時，市場環境欠佳、水電設備都不足，「整個市場宛如廢墟」，二、三樓整排店家鐵門深鎖，早上只有一樓賣菜及南北貨，晚上就成了遊民聚集地，如今很不一樣。賣炒泡麵的沈家豪說，因租金便宜、鄰近車站商圈，愈來愈多年輕人選擇在東門落腳開店，晚上的東門市場從早先三間店慢慢擴展成現今卅五間店。

現在的東門市場除了肩負早市功能，夜晚則搖身變成最大夜市之一，這些有店面位置的小餐館，能讓遊客坐在走道桌椅用餐，每到假日夜晚更是人聲鼎沸、座無虛席。

台中市二市場有八十多年歷史，改造後將市場百味貼在市場牆上攬客。圖／台中市政府觀光旅遊局官網

中市第二市場 好玩又好買

台中市第二市場原計畫拆除重建，但改建需好幾年，承租人安置難獲共識，市府決定花六千多萬元「穿著衣服改衣服」，除凸顯老建物景觀、沿街市招，加強屋頂採光通風，整修市場通道、排水、水電設施與垃圾處理場、廁所，更修繕知名六角塔樓作為市場歷史展場。

目前台中第二市場看似傳統市集，但不少攤商已成為網紅名店，他們說著市場故事，訂單多到來不及備貨，更在網紅餐飲帶動下，讓找古早味的觀光客走入傳統市場。

另外，台中市府宣傳「好吃、好買、好玩、做愛心」，設計第二市場百年故事宴、露天電影院、演歌卡拉ＯＫ、懷舊特色市集、市場文化走廊等主題活動，加上舉辦傳統市場假日輕旅行兩條路線，人氣直直升。

台中市政府經發局長張峯源說，傳統市場形象再形塑，須培養自治會及攤商自我行銷動能力，也要提升市集名攤、名產知名度，設計活動引領民眾走進傳統市場，了解市場與周邊環境人文脈絡。