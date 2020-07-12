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搶救海洋 7-ELEVEN響應願景工程海洋專題

聯合報 / 記者鐘聖雄／台北即時報導
7-ELEVEN門市播放《如果，海有你》30秒廣告，呼籲消費者共同關注海洋塑膠微粒汙染，也期許更多人一起投入減塑行列。記者鐘聖雄／攝影
7-ELEVEN門市播放《如果，海有你》30秒廣告，呼籲消費者共同關注海洋塑膠微粒汙染，也期許更多人一起投入減塑行列。記者鐘聖雄／攝影

聯合報系願景工程與黑潮海洋文教基金會合作，在今年6月初推出《如果，海有你》深度調查報導，獲得眾多正面回響。為善盡企業社會責任，實踐永續經營並鼓勵友善環境，7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會也加入共同倡議行列；7月起，於7-ELEVEN超過4600家設有OPEN! CHANNEL的門市中播放《如果，海有你》30秒廣告，呼籲消費者共同關注海洋塑膠微粒汙染，也期許更多人一起投入減塑行列。

7-ELEVEN與好鄰居基金會並非首度為海洋發聲。2017年起，好鄰居文教基金會青年深根計畫便和長期關注食魚教育的「洄游吧 Fish Bar」合作，並在去年開始，於花蓮七星潭周邊7-ELEVEN門市推出「小小魚達人」活動，除了提醒人們漁業資源日漸匱乏的危機外，也讓更多人了解食魚教育與永續海洋重要性。

7-ELEVEN表示，為減輕海洋環境負擔，他們一直很積極投入減塑行動，光是2019下半年，他們就主動減少了2.29億支塑膠吸管使用量，等於每月少用了超過3800萬支吸管。今年7月中開始，7-ELEVEN將調整北部地區門市的現調飲品杯蓋，將現行配合吸管使用的塑膠蓋，改成免用吸管的「就口杯蓋」，進一步降低塑膠吸管使用量，未來也會推廣到超過5800家門市。

此外，由7-ELEVEN內部員工自發性籌組的「愛・自然社團」也響應環保署推動的認養美麗海岸線計畫，自2016年起主動認養並維護新北市金山、萬里一帶的海灘，歷年來舉行超過20場淨灘活動。

黑潮：7月底將提出更詳盡塑膠微粒報告

《如果，海有你》歷時超過1年製作， 聯合報系願景工程採訪團隊獨家參與黑潮10多次調查航程，針對台灣受創最嚴重的東北及西南海域，進行史上首次跨季度海洋塑膠微粒調查。研究發現，台灣東北海域不管任何季節，塑膠微粒都比西南海域更多，但西南海域在夏季時，可明顯發現養蚵產業使用的發泡塑膠碎片增加。這些塑膠污染很可能隨海鮮進入人體內，輾轉演變為食安危機。

黑潮基金會執行長林東良透露，《如果，海有你》上線後獲熱烈回響，不僅基金會捐款得到微幅成長，也有許多民眾主動報名想當志工。他表示，目前基金會正在趕工撰寫全年度塑膠微粒報告，預計在7月底時，會針對台灣海域塑的汙染問題，提出更詳盡的分析成果。

 《如果，海有你》專題報導 https://vision.udn.com/vision/cate/11164

吸管 塑膠微粒 南海

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