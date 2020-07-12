向防疫人員致敬 台北愛樂少年樂團舉行「希望」音樂會

台北愛樂少年樂團15日晚將重返舞台、登上國家音樂廳。有感於抗疫期間全民面對生命考驗展現出的韌性，這場疫情後的首場音樂會將以「希望」為主題，演出莫札特、比才、貝多芬等作曲家懷抱希望突破人生之作。還邀到男高音張殷齊領唱李哲藝編曲的「心向天明」，齊向防疫人員唱出心中無限的感恩。

由國內8至18歲少年音樂家組成的台北愛樂少年樂團，每年定期舉辦主題音樂會。近日台灣疫情趨緩，藝文展演也陸續開放，因此決定重啟音樂會演出計劃。台北愛樂將音樂會曲目安排環繞在「希望」的主軸，精選過去作曲家於其生命歷程中突破挑戰的創新之作，不僅要向前線醫護人員致敬，也寄望人們對未知的將來持續懷抱希望。

台北愛樂表示，上半場將演出的莫札特「費加洛的婚禮」與比才「卡門」組曲，此兩部作品打破當時的社會框架，以跳脫時代束縛的劇情帶給觀眾極大的震撼與衝擊。另外一首曲目為挪威國民樂派之父葛利格的「挪威舞曲」，透過洋溢鄉土民歌精神的旋律，喚起人們珍惜所居住的這塊美麗的土地。

下半場曲目包含貝多芬讚揚艾格蒙將軍領著群眾為自由與生命奮戰的「艾格蒙序曲」，以及貝多芬初到維也納發展之際的敲門磚「第二號鋼琴協奏曲」，特邀今年入選蕭邦國際鋼琴大賽的少年鋼琴家林灝維合作演出。音樂會最後，邀請到男高音張殷齊領唱李哲藝老師編曲的「心向天明」，齊向防疫人員唱出心中無限的感恩。