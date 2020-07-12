快訊

習近平坦承：防汛形勢十分嚴峻 防止民眾返貧

中職／猿隊拒絕被拋彩帶 擊敗兄弟凍結魔術數字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向防疫人員致敬 台北愛樂少年樂團舉行「希望」音樂會

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台北愛樂少年樂團將以「希望」為主題舉辦音樂會，向防疫人員致敬。圖／台北愛樂提供
台北愛樂少年樂團將以「希望」為主題舉辦音樂會，向防疫人員致敬。圖／台北愛樂提供

台北愛樂少年樂團15日晚將重返舞台、登上國家音樂廳。有感於抗疫期間全民面對生命考驗展現出的韌性，這場疫情後的首場音樂會將以「希望」為主題，演出莫札特、比才、貝多芬等作曲家懷抱希望突破人生之作。還邀到男高音張殷齊領唱李哲藝編曲的「心向天明」，齊向防疫人員唱出心中無限的感恩。

由國內8至18歲少年音樂家組成的台北愛樂少年樂團，每年定期舉辦主題音樂會。近日台灣疫情趨緩，藝文展演也陸續開放，因此決定重啟音樂會演出計劃。台北愛樂將音樂會曲目安排環繞在「希望」的主軸，精選過去作曲家於其生命歷程中突破挑戰的創新之作，不僅要向前線醫護人員致敬，也寄望人們對未知的將來持續懷抱希望。

台北愛樂表示，上半場將演出的莫札特「費加洛的婚禮」與比才「卡門」組曲，此兩部作品打破當時的社會框架，以跳脫時代束縛的劇情帶給觀眾極大的震撼與衝擊。另外一首曲目為挪威國民樂派之父葛利格的「挪威舞曲」，透過洋溢鄉土民歌精神的旋律，喚起人們珍惜所居住的這塊美麗的土地。

下半場曲目包含貝多芬讚揚艾格蒙將軍領著群眾為自由與生命奮戰的「艾格蒙序曲」，以及貝多芬初到維也納發展之際的敲門磚「第二號鋼琴協奏曲」，特邀今年入選蕭邦國際鋼琴大賽的少年鋼琴家林灝維合作演出。音樂會最後，邀請到男高音張殷齊領唱李哲藝老師編曲的「心向天明」，齊向防疫人員唱出心中無限的感恩。

音樂會

延伸閱讀

紐約大都會歌劇院新企劃 線上音樂會按次計費

動漫展假Coser做自己，只要喜歡什麼都可以？

全球第一！2020台北國際合唱音樂節 實體線上雙管舉行

長榮交響樂團 向防疫「英雄」致敬

相關新聞

金門染牛結節疹 今再撲殺焚化58頭牛

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組表示，今日撲殺58頭牛隻並焚化銷毀，另透過鄉鎮公所獸醫訪視152場轄內牛場，其中發現...

一張圖看一周天氣！各地依舊熱、周三起中南部會下雨

中央氣象局今天在臉書預報天氣，未來一周還是受到太平洋高壓影響，台灣天氣依舊炎熱；不過周三開始到下周日受到熱帶低壓系統北上...

乾癬擴大給付 健保署：八月共擬會議討論

台灣乾癬協會表示，新冠肺炎對各國乾癬病友都有影響。據一項名為Psoprotect國際合作計畫，在新冠肺炎期間所蒐集資料顯...

台大癌醫難獨立運作？ 高層證實正討論改列分院或院區

由鴻海創辦人郭台銘捐贈成立的國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院（台大癌醫），日前有週刊報導，由於資金和設備未到位，難以按...

向防疫人員致敬 台北愛樂少年樂團舉行「希望」音樂會

台北愛樂少年樂團15日晚將重返舞台、登上國家音樂廳。有感於抗疫期間全民面對生命考驗展現出的韌性，這場疫情後的首場音樂會...

全面調查牛結節診情況 金門今再撲殺58頭疑似病牛

金門縣10日爆出牛隻的牛結節疹疫情再擴大，金門縣政府除調查全縣牛場疫情狀況、隔離罹病牛隻、加強畜舍消毒及殺滅蚊蟲外，金門...

長榮航空獲選全球最佳國際線第四名 比去年進步一名

長榮航空今年再度獲得美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，從全球數百家航空公司脫穎而出，評選為2020年全球...

新冠疫情解封仍憂感染 2成乾癬患者惡化或斷藥

新冠肺炎至今已逾半年，全球疫情未歇，即便台灣抗疫成效佳，國內疫情也解封，但仍有其他病友擔心感染而減少就醫。台灣乾癬協會表...

金門牛結節疹疑擴大 台南農業局籲中央進口疫苗因應

金門縣本月10日確診牛結節疹病例，今又新增52件疑似病例，引起外界重視，台南市政府農業局表示，牛結節疹潛伏期長，呼籲中央...

柯提台大雲林升醫學中心 王明鉅：有醫療不等於有健康

民眾黨黨主席的台北市長柯文哲12日參訪台大醫院雲林分院斗六院區，致詞時主動提及雲林分院有可能要升級為醫學中心。對此，前台...

雨彈來了！午後對流發展旺盛 新竹以南九縣市大雨特報

中央氣象局稍早對九縣市發布大雨特報。午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今天新竹以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及...

台北車站大廳「微笑」 歡迎入坐展友善

台鐵原本計劃禁止民眾在台北車站的黑白格子的大廳席地而坐，引發各界爭議及撻伐。在廣納各方意見後，北車在大廳布置上微笑的地貼...

熱門新聞

中衛彩色口罩彰化家樂福2點開賣沒人排隊 原因讓人傻眼

不禁坐了！ 台鐵北車大廳變身「微笑大廳」 10表情超Q

辛樂克颱風將生成？ 氣象局：機率不大 午後雨恐遍全台

7月颱恐生成？吳德榮：熱擾動發展 台灣東側大迴轉

蚊子勿近 全台最瞭蚊子的男人建議做個「沒味道」的人

殺破狼周運勢／處女座情感出軌 獅子對工作厭倦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。