全面調查牛結節診情況 金門今再撲殺58頭疑似病牛

金門縣10日爆出牛隻的牛結節疹疫情再擴大，金門縣政府除調查全縣牛場疫情狀況、隔離罹病牛隻、加強畜舍消毒及殺滅蚊蟲外，金門縣動植物防疫所今也與各鄉鎮獸醫進行牛隻臨床檢查，訪視80戶共1012頭牛隻，並預防性撲殺58頭牛隻。

針對此次金門爆發牛結節疹疫情，中興大學昆蟲系教授杜武俊今也前往種牛牧場，以及縣內有新增疑畜的養牛場採集病媒送檢。

儘管牛結節不是人畜共通傳染病，只感染牛，發生機率僅10至20％、死亡率僅1至5％，疾病主要傳播媒介為蚊蠅、壁蝨等。

為防止動物疫病傳染，縣府已請各鄉鎮公所清潔隊協助，自今日下午3時起，除了出動消毒車外，也用人力背負式噴霧消毒機方式，進行養牛場周邊區域消毒。

動植物防疫所今訪視80戶共1012頭牛隻，並預防性撲殺58頭牛隻，包含民間牧場8頭牛隻、種牛牧場50頭牛隻，種牛牧場牛隻因與10日撲殺牛隻同欄位飼養，因此才依照風險控制採取預防性撲殺，迄今完成152戶1714頭牛隻訪查，總計今日新增17場牛場、95頭疑畜。