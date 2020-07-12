金門牛結節疹疫情延燒 再撲殺58頭

金門爆發牛結節疹疫情，縣府表示，今天對58頭牛隻進行預防性撲殺；同時，繼續進行牛隻臨床檢查，新增17場95頭疑畜，將在確認染病後撲殺。行政院農業委員會明天將開會共商防治策略。

金門地區自10日爆發牛結節疹疫情，縣府建設處發布新聞表示，繼10日、11日撲殺24頭病牛後，今天再預防性撲殺58頭牛隻，包含民間牧場8頭牛隻，以及爆發疫情的金門縣畜產試驗所種牛牧場50頭牛隻；其中種牛牧場牛隻為與10日已預防性撲殺牛隻同欄位飼養牛隻，依風險控制採行預防性撲殺。

建設處表示，金門縣動植物防疫所及各鄉鎮獸醫今天繼續進行縣內牛隻臨床檢查，完成訪視80戶1012頭牛隻，總計從爆發疫情來共完成152戶1714頭牛隻訪查，今天新增17場95頭疑畜；而畜試所種牛牧場今天沒有新增案例。

建設處表示，中興大學昆蟲系教授杜武俊今天到畜試所種牛牧場及縣內有新增疑畜的養牛場採集病媒送檢。

建設處表示，由於此病只感染牛，發生率介於10%-20%之間，死亡率通常為1%-5%，並非人畜共通傳染病，而且疾病主要傳播媒介為蚊蠅、壁蝨，為了防止動物疫病傳播，縣府已請各鄉鎮公所清潔隊協助，同步以消毒車及背負式噴霧消毒機從今天下午3時開始進行養牛場周邊區域消毒。

建設處處長文水成表示，因應牛結節疹動物疫災發生，農委會動植物防疫檢疫局預定明天下午召開專家會議，透過視訊共商討論這項疫病在金門縣發生的風險控制，以及未來防治策略。