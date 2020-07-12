快訊

罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

國安法爭議大批港生想來台 教部「港生專案」卻難產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮航空獲選全球最佳國際線第四名 比去年進步一名

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
長榮航空今年獲美國旅遊雜誌Travel+Leisure評選為2020年全球最佳國際線航空公司第四名。圖／長榮航空提供
長榮航空今年獲美國旅遊雜誌Travel+Leisure評選為2020年全球最佳國際線航空公司第四名。圖／長榮航空提供

長榮航空今年再度獲得美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，從全球數百家航空公司脫穎而出，評選為2020年全球最佳國際線航空公司第四名，較去年進步一個名次。全球航空業雖受疫情衝擊，長榮航空表示，仍於困境中維持骨幹航線基本運能，並注重細節，在防疫與旅客期待取得平衡。

Travel+Leisure指出，許多參加票選的旅客都讚許長榮航空的服務品質、機上餐點及豪華經濟艙，商務艙的服務更是可圈可點。有位旅客提到，搭乘長榮航空商務艙從芝加哥到台北是他最好的飛航體驗，機上牛排的口感就像現煎，正餐時間之外還有多樣熱食選擇；全平躺的座椅提供足夠空間可自由伸展，加上豪華舒適的羽絨被，讓他一夜好眠。

長榮航空總經理孫嘉明表示，不斷超越自我，帶給旅客最貼心、細緻的服務與美好旅程回憶，是長榮航空一直努力的目標。

孫嘉明指出，今年全球航空業受到疫情影響，面臨前所未有的重大衝擊，但是長榮航空仍在困境中維持骨幹航線的基本運能，機上的各項服務雖因應防疫政策必須簡化，但仍會注重每個細節，在防疫與旅客期待中取得平衡點，同時也格外重視機艙消毒作業，確保旅客搭機能安心無虞。

Travel+Leisure為發行全球的知名專業旅遊雜誌，連續25年舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等。

本次調查進行時間為2019年11月4日至2020年3月2日，於「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價。長榮航空今年與新加坡航空、卡達航空、阿聯酋航空、全日空、紐西蘭航空、日本航空、國泰航空等航空公司入選全球前十大的行列，從全球數百家航空公司中脫穎而出。

長榮航空在飛航安全、服務用品、機上用酒、客艙設備等各領域，都獲得國際各大評鑑機構讚賞，除了自2016年以來持續獲得5星級航空公司肯定，今年到目前為止已獲AirlineRatings.com全球二十大最佳航空公司第八名、最安全航空公司第三名，TripAdvisor全球十大最佳航空公司第三名，JACDEC Airline Safety Ranking最安全航空公司第九名等多項國際級榮譽。

長榮 疫情

延伸閱讀

長榮獲美國旅遊雜誌評選 全球最佳國際線航空公司第4名

2020全球最佳國際線航空公司 長榮航空榮獲第四名

阿聯酋裁員 要砍9,000人

桃市勞動局稱長榮航空「恢復正常出勤」勞資雙方都打臉

相關新聞

一張圖看一周天氣！各地依舊熱、周三起中南部會下雨

中央氣象局今天在臉書預報天氣，未來一周還是受到太平洋高壓影響，台灣天氣依舊炎熱；不過周三開始到下周日受到熱帶低壓系統北上...

台大癌醫難獨立運作？ 高層證實正討論改列分院或院區

由鴻海創辦人郭台銘捐贈成立的國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院（台大癌醫），日前有週刊報導，由於資金和設備未到位，難以按...

乾癬擴大給付 健保署：八月共擬會議討論

台灣乾癬協會表示，新冠肺炎對各國乾癬病友都有影響。據一項名為Psoprotect國際合作計畫，在新冠肺炎期間所蒐集資料顯...

金門牛結節疹疑擴大 台南農業局籲中央進口疫苗因應

金門縣本月10日確診牛結節疹病例，今又新增52件疑似病例，引起外界重視，台南市政府農業局表示，牛結節疹潛伏期長，呼籲中央...

長榮航空獲選全球最佳國際線第四名 比去年進步一名

長榮航空今年再度獲得美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，從全球數百家航空公司脫穎而出，評選為2020年全球...

新冠疫情解封仍憂感染 2成乾癬患者惡化或斷藥

新冠肺炎至今已逾半年，全球疫情未歇，即便台灣抗疫成效佳，國內疫情也解封，但仍有其他病友擔心感染而減少就醫。台灣乾癬協會表...

柯提台大雲林升醫學中心 王明鉅：有醫療不等於有健康

民眾黨黨主席的台北市長柯文哲12日參訪台大醫院雲林分院斗六院區，致詞時主動提及雲林分院有可能要升級為醫學中心。對此，前台...

雨彈來了！午後對流發展旺盛 新竹以南九縣市大雨特報

中央氣象局稍早對九縣市發布大雨特報。午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今天新竹以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及...

台北車站大廳「微笑」 歡迎入坐展友善

台鐵原本計劃禁止民眾在台北車站的黑白格子的大廳席地而坐，引發各界爭議及撻伐。在廣納各方意見後，北車在大廳布置上微笑的地貼...

北車微笑地貼讓移工「家又回來了」 張正讚台鐵很勇敢

台鐵局近日拍板，不再禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，最新「微笑地貼」也在今天亮相，展現台北車站的多元、友善及包容性，有移...

剖腹產再孕難 胎兒夭折機率提高

孕婦剖腹產後，再次受孕的困難度增加！現代女性害怕生產的疼痛，會主動要求剖腹產。但賓州大學醫學院研究顯示，行剖腹產後的婦女再次懷孕的的比例為69%；進行自然產者，再次懷孕的比例為78%。

彩墨寶島特展 台灣山海一一入畫

體驗彩墨下的台灣之美！國立歷史博物館10日起於文化部南棟一樓藝廊舉辦「彩墨寶島-國立歷史博物館館藏特展」。本次特展分別以北部人文薈萃的蒼綠、中部森林蓊鬱的濃綠、南部物產豐饒的翠綠，以及東部依山傍海的碧綠，作為四大單元的主色調，展現臺灣山水的「長青」意象。

熱門新聞

中衛彩色口罩彰化家樂福2點開賣沒人排隊 原因讓人傻眼

不禁坐了！ 台鐵北車大廳變身「微笑大廳」 10表情超Q

辛樂克颱風將生成？ 氣象局：機率不大 午後雨恐遍全台

7月颱恐生成？吳德榮：熱擾動發展 台灣東側大迴轉

蚊子勿近 全台最瞭蚊子的男人建議做個「沒味道」的人

殺破狼周運勢／處女座情感出軌 獅子對工作厭倦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。