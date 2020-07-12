長榮航空獲選全球最佳國際線第四名 比去年進步一名

長榮航空今年再度獲得美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，從全球數百家航空公司脫穎而出，評選為2020年全球最佳國際線航空公司第四名，較去年進步一個名次。全球航空業雖受疫情衝擊，長榮航空表示，仍於困境中維持骨幹航線基本運能，並注重細節，在防疫與旅客期待取得平衡。

Travel+Leisure指出，許多參加票選的旅客都讚許長榮航空的服務品質、機上餐點及豪華經濟艙，商務艙的服務更是可圈可點。有位旅客提到，搭乘長榮航空商務艙從芝加哥到台北是他最好的飛航體驗，機上牛排的口感就像現煎，正餐時間之外還有多樣熱食選擇；全平躺的座椅提供足夠空間可自由伸展，加上豪華舒適的羽絨被，讓他一夜好眠。

長榮航空總經理孫嘉明表示，不斷超越自我，帶給旅客最貼心、細緻的服務與美好旅程回憶，是長榮航空一直努力的目標。

孫嘉明指出，今年全球航空業受到疫情影響，面臨前所未有的重大衝擊，但是長榮航空仍在困境中維持骨幹航線的基本運能，機上的各項服務雖因應防疫政策必須簡化，但仍會注重每個細節，在防疫與旅客期待中取得平衡點，同時也格外重視機艙消毒作業，確保旅客搭機能安心無虞。

Travel+Leisure為發行全球的知名專業旅遊雜誌，連續25年舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等。

本次調查進行時間為2019年11月4日至2020年3月2日，於「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價。長榮航空今年與新加坡航空、卡達航空、阿聯酋航空、全日空、紐西蘭航空、日本航空、國泰航空等航空公司入選全球前十大的行列，從全球數百家航空公司中脫穎而出。

長榮航空在飛航安全、服務用品、機上用酒、客艙設備等各領域，都獲得國際各大評鑑機構讚賞，除了自2016年以來持續獲得5星級航空公司肯定，今年到目前為止已獲AirlineRatings.com全球二十大最佳航空公司第八名、最安全航空公司第三名，TripAdvisor全球十大最佳航空公司第三名，JACDEC Airline Safety Ranking最安全航空公司第九名等多項國際級榮譽。