日本核食報告 食藥署專家檢測未受鍶90汙染

反核食公投2年約束效力將在今年底屆滿，食藥署近期公布2019年日本食品檢驗報告，針對31件福島5縣核災區食品進行鍶90檢驗，都未檢出，研判日本食品未受鍶90汙染。

衛生福利部食品藥物管理署是委託台灣大學醫學院毒理學研究所教授、毒物科醫師姜至剛團隊，針對31件日本福島核災區5縣市食品進行鍶90核種含量檢驗，評估鍶90對於食品汙染的狀況，完成這份最新的2019年「日本食品檢驗與調查研究」。

姜至剛今天告訴中央社記者，根據聯合國國際原子能總署（IAEA）發表報告顯示，福島核災洩漏的物質以高度揮發性元素如碘131、銫134、銫137等放射性核種為主，因此國際間主要以銫134、銫137為檢測核種。

研究團隊2018年曾前往日本核災區福島5縣市實地採樣，帶回301項樣本進行銫134、137檢驗，食品檢驗結果均符合衛福部標準。其中40件食品有微量檢出但仍安全範圍，以乾香菇微量檢出率62.5%最高、茶葉13%、牛奶12.5%、米7.7%、果乾7.1%；沙丁魚、小麥粉、貝類、蔬菜、冰淇淋均未檢出。

不過，研究團隊訪問相關專家及團體發現，不少專家認為中等揮發性元素「鍶90」恐汙染食品，相關研究卻鮮少對此元素進行檢驗，恐成為掌握日本核災區食品現況的盲點。

鍶90是在核災事故的中期、爐心熔融破壞反應器壓力槽階段外洩，屬於中等揮發性元素，洩漏程度也較低，因此日本、台灣均未列入常規檢測項目。

姜至剛解釋，鍶90是一種具放射性的同位素，半衰期29.1年，由於化學性質近似鈣，一旦吃到受鍶90汙染的食物或水源，約有20至30%會存在骨骼中，誘發骨癌、骨髓瘤、骨頭周圍組織腫瘤。

為了解核災區鍶90汙染狀況，研究團隊從2018年微量檢出銫134、137的產品中挑選31項食品進行檢驗，包括16件乾香菇、3件茶粉、4件糙米、1件鮮奶、2件沙丁魚、1件白菜、1件小麥粉、1件冰淇淋、1件洋蔥，部分食品因腐壞，改以同樣從核災5縣市購買的食品替代。

姜至剛說，檢體送3家實驗室進行檢驗，31件食品均未檢出鍶90，即輻射含量小於儀器最低檢驗值，顯示核災區食品受鍶90汙染的風險微乎其微。

由於2018年反核食公投中，有多達779萬人同意持續禁止日本核災區食品進口，代表民眾對於日本核災區食品安全仍有疑慮。姜至剛認為，這結果反映民眾對「核食」的擔憂，認定台灣受外貿壓力被迫開放核災區食品，卻不信任專業科學立場。

研究中也點出民眾對核食議題最關心的5大問題，包括「輻射是否會影響遺傳」、「對於子女的健康風險」、「環境輻射是否對孕婦和嬰兒造成風險」、「食物、水或空氣是否安全，有無定期放射性物質情況及最新消息」以及「可否有哪些措施來避免或至少將輻射暴露風險降至最低」，凸顯輻射數字對民眾而言是抽象的，呼籲以照X光、搭飛機等數據轉換，增進理解。

研究也呼籲讓資訊透明化，整合國內外產、官、學研究資料與報告，讓民眾查詢同時增加知識，並且確保民眾有選擇的權利，尤其散裝食品必須標示食材、商品來源，捍衛民眾健康。

日本2011年3月11日發生規模9.0強震引發海嘯，造成福島第一核電廠設備損毀、爐心熔毀，大量放射性物質汙染周遭土地與海洋，台灣14天後全面禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣生產製造食品進口台灣，並在邊境檢驗日本食品輻射值。

食藥署2016年起逐年委託專家針對日本核災區食品、水產品進行健康風險評估，近年也取樣研究，縱使再多報告顯示風險逐年降低，進口台灣的日本食品合格率都達90%以上，2018年的反核食公投仍展現民眾憂慮。

受限於反核食公投決議約束，政府2年內不能違反公投結果；不過，反核食公投2年約束期將於今年11月底屆滿。

在過去9年，不時傳出日本核災區食品進口將解禁的消息，行政院曾於2016年研議兩階段解禁，短短3天內召開10場公聽會，但幾乎場場擠滿抗議團體，最後不了了之。未來將繼續禁止延用現行管制方式，或依照風險高低，針對微量檢出率較高的香菇、茶、牛奶、米等產品進行管制，有待各界討論。