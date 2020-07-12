新冠疫情解封仍憂感染 2成乾癬患者惡化或斷藥

新冠肺炎至今已逾半年，全球疫情未歇，即便台灣抗疫成效佳，國內疫情也解封，但仍有其他病友擔心感染而減少就醫。台灣乾癬協會表示，據近期一項國際合作計畫所蒐集資料發現，在感染新冠肺炎後，約25%病友的乾癬有惡化的情況；而台灣不少病友也因新冠而焦慮、少回診、情況惡化而求助協會。

台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，就她所掌握，台灣目前雖沒病友確診新冠肺炎，但在與臨床醫師了解下，近三個月病友因擔憂感染而減少就醫情形增，約有2成病友因此減少回診、也沒拿藥；另外，也有使用生物製劑的重度乾癬病友，在新冠期間被斷藥，希望政府能重視病友需求。

王雅馨說，乾癬是一種自體免疫疾病，台灣乾癬患者約20萬人，每年約新增3000人，治療上並分輕中重度。其實在新冠疫情趨緩後，多數乾癬病友有正常規律的回診，但因顧慮疫情的關係，仍有少數患者擔心而沒回診，近期前來協會詢求幫忙的人也比較多；需求上包括有些因丟工作需經濟上資助、有生物製劑被核退的抱怨、也有的是因症狀反覆惡化，想自我放棄的年輕人。

她說，目前對重度乾癬患者來說，最好的治療方式為使用生物製劑，政府雖通過健保給付，但得符合病灶持續六個月以上，照光、口服藥兩種治療無效後等條件由醫師申請、一次最長僅2年。協會遇到有患者因新冠而減少回診接受照光、藥物等治療，使症狀復發的情形；雖然新冠並非遭拒因素，但患者卻因此顧慮而減少就醫，因此是否考量以慢性處方箋、讓患者就近至藥局拿藥，或許是可考慮因素。

協會也發現，近期因重度乾癬符條件獲准使用生物製劑的病友，在新冠肺炎期間申請繼續用藥未獲准而下車，除病灶又變得嚴重外，也讓患者更焦慮。經與皮膚科醫學會討論後，由學會醫師、台大皮膚科教授蔡呈芳向健保署提相關擴大給付案，主要是申請生物製劑已斷藥1至2次的病友，之後申請就不要再被斷藥、甚至可攜在家注射。但可惜的是，至今仍未有下文、也不知是否已到會議討論階段，希望能有明確的進度，或針對病灶嚴重患者能有其他方案協助。