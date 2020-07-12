乾癬擴大給付 健保署：八月共擬會議討論

台灣乾癬協會表示，新冠肺炎對各國乾癬病友都有影響。據一項名為Psoprotect國際合作計畫，在新冠肺炎期間所蒐集資料顯示，病友中位數年齡為50歲，肥胖者佔39%，沒有肥胖的佔61%；其研究發現，在感染新冠肺炎後，約25%病友的乾癬有惡化的情況。

協會也發現，台灣近期也有患者因此焦慮、少回診，也有重度乾癬使用生物製劑的病友，在新冠肺炎期間申請繼續用藥未獲准而下車的情形。目前委由相關皮膚科醫學會向健保提相關擴大給付案，希望減輕患者壓力。台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，乾癬無法完全治癒，但定期用藥是可以控制的，且不會傳染，請民眾勿擔心

對此，健保署醫審及藥材組簡任技正張惠萍表示，目前乾癬治療上，其輕中重度的治療方案由醫師專業認定，患者若對治療或延長用藥有疑慮等，可再與主治醫師討論；而皮膚科醫學會所提，乾癬生物製劑現行皮下注射經事先審查後可攜一案，健保署日前已接獲該案，六月份已經專家會議審議完成，確定將在八月份共擬會議上進行討論。

而針對協會所說，部分符合條件使用生物製劑的重度乾癬患者，再次申請未通過，希望能獲協助解套部分，張惠萍說，若經主治醫師認定，該患者確實有需再次使用生物製劑，可另透過特殊病例審查方式來提出申請，健保署將另案討論。