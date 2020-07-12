金門牛結節疹疑擴大 台南農業局籲中央進口疫苗因應

金門縣本月10日確診牛結節疹病例，今又新增52件疑似病例，引起外界重視，台南市政府農業局表示，牛結節疹潛伏期長，呼籲中央應盡快評估全面進口牛結節疹疫苗因應，養牛戶自主落實畜牧場人、車管理，若有異狀要隨時通報因應。

台南市政府農業局說，南市養牛數近2萬7千頭，牛隻飼養頭數占全國第二，為我國重要乳牛養殖及牛乳生產地。而金門全縣牛結節疹病例，只剩小金門未淪陷，該病毒經由蚊蠅傳播的甲類動物傳染病，須向世界動物衛生組織(OIE)通報屬於重大動物傳染病。

農業局說，市長黃偉哲除要求農業局全面防疫，也指示農業局局長謝耀清前往畜牧場了解防疫情形，立委賴惠員也十分關切，今謝耀清率農業局簡任技正周志勳、畜產科長張耀仁與立委賴惠員特前往台南柳營八翁酪農區，了解防疫情形並關心牛隻健康狀況。

謝耀清表示，本病潛伏期長達2到5周，發病的牛隻發高燒，攝食量及產乳量下降，牛隻消瘦，體表產生結節病變，且病程長，復原緩慢，可能需數個月。

該病傳播速度快、潛伏期長，發現確診病例時往往已傳播一段時間，往往造成牛場重大經濟損失。

針對本次牛結節疹疫情，賴惠員向中央提3點建議：一、中央應盡快評估全面進口牛結節疹疫苗，二、補助養牛場相關防疫設備，例如捕蚊燈及殺滅蚊蟲藥劑，三、請農委會加強本病的病媒蚊蟲監測工作，以早期發現處理，避免疫情發生。