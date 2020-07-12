台大癌醫難獨立運作？ 高層證實正討論改列分院或院區

由鴻海創辦人郭台銘捐贈成立的國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院（台大癌醫），日前有週刊報導，由於資金和設備未到位，難以按預期計畫獨立運作，導致台大校方展開自救。當時永齡基金會揚言提告，院長鄭安理也親自出面駁斥報導，並向郭台銘道歉，試圖緩頰滅火。不過據了解，台大醫院高層近期已在討論以分院或院區的形式接手癌醫，鄭安理今證實院方有討論此事，但討論方向及相關細節則不便多談。

台大醫院主管級醫師透露，為解決財務問題，近期主管會議確實正在討論過要以「分院」或「院區」這兩種可能模式來管理台大癌醫。至於捐助方是否同意，目前尚不清楚，只能確定這確實會是一個困擾，需要院長、副院長層級來溝通和決策。

分院或院區，兩者各有優缺點。台大醫師表示，分院與總院的關係就像父子，互相挹注比較困難，院區比較像與總院血流相通，盈虧問題更容易處理，但相較於完全獨立於台大之外，兩者都是相對單純的作法。只是無論台大癌醫身份如何，癌醫如何釐清有別於總院業務分工和特色口碑，還是現階段最大的問題。

據了解，八月起，台大院方已請多位總院醫師到癌醫加開門診，並鼓勵掛號掛不到的病人，可以去掛癌醫的門診。不過病人是否真的會去，誰也沒把握。台大醫師表示，地理位置和名醫效應，是兩大原因。相較於總院鄰近捷運站，癌醫交通較不方便，以前台大癌醫還是公館院區的時候，營運狀況就不理想，很多病人住院寧願住總院，也不想去公館。

台大醫師表示，台大的癌症病人已經很多了，在同樣的人力之下，如果總院事情已經做不完，還要支援癌醫，醫師負擔沈重。另外，病人集中在台大是因為名醫效應，如果癌醫醫師不是很有名，即便掛得到號，病人也不見得願意專程去那裡看，很可能還是選擇在總院人擠人。

台大醫師分析，由於台灣健保制度及醫療可近性高，願意自費治療癌症的人有限，供需不平衡之下，中級以上的醫療院所要生存，必定得仰賴收治一定的病人數量，醫療以外的因素也會扮演舉足輕重的角色，例如交通便利性。癌醫要穩健營運起來，可能還需要經過一段時間，建立起獨特性和口碑，例如特別好的服務或設備、特別厲害的技術、特別順的流程、最新的自費治療，把病人有感的特色做起來，「不需要宣傳，病人就會來，這樣癌醫就成功了。」