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一張圖看一周天氣！各地依舊熱、周三起中南部會下雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局預報一周天氣。圖／氣象局提供
中央氣象局預報一周天氣。圖／氣象局提供

中央氣象局今天在臉書預報天氣，未來一周還是受到太平洋高壓影響，台灣天氣依舊炎熱；不過周三開始到下周日受到熱帶低壓系統北上後，環境場再度轉為西南風至偏南風影響，中南部地區易有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍也會加廣。

氣象局說，受到太平洋高壓影響，未來一周台灣就像一顆熱番薯一樣，還是熱熱熱，都快「糙輝搭」。

氣象局說，這陣子太平洋高壓太猖狂， 一直壓著不讓熱帶地區發展出熱帶低壓系統，但南北能量總是要交換一下，果不其然的最近突然冒出一個熱帶擾動。

不過氣象局說，太平洋高壓始終還是老大，還是壓得住，因此這個熱帶擾動成颱的機率並不高，但它還是有機會慢慢發展，以接近或成為熱帶性低氣壓的強度，在周一晚至周二一整天接近台灣的東南部海面一帶，因此東南部及恆春半島會有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區需留意午後雷陣雨。

氣象局說，周三開始到下周日， 熱帶低壓系統北上後，環境場再度轉為西南風至偏南風，中南部地區易有局部短暫陣雨，中部以北、東北部地區及其他山區需留意午後雷陣雨，易有局部較大雨勢， 出門記得帶把傘，到山區活動留意天氣的變化。

氣象局 預報

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