柯提台大雲林升醫學中心 王明鉅：有醫療不等於有健康

民眾黨黨主席的台北市長柯文哲12日參訪台大醫院雲林分院斗六院區，致詞時主動提及雲林分院有可能要升級為醫學中心。對此，前台大醫院副院長、台大醫院麻醉部主任王明鉅表示，有醫療不等於有健康，醫療資源不足的地方，政府該做的是給予更豐富更沒有經濟負擔的健康資源，為了政治選票而盲目追求表面的公平，醫院往往會因為病人不夠而營運困難，醫師也會因為醫學訓練有限而離開。

柯文哲表示，過去醫學中心各自認一些署立醫院，直接派人進駐，希望快速提升非都會區的醫療水準，當時台大醫院就是負責雲林和竹東。台大總院規定醫師升等之前都需要經歷過外派，所以後來包括現任台北市衛生局局長黃世傑、現任北市聯醫院長黃勝堅，都曾經來這裡擔任過院長或部門主管。柯文哲說，他初次到雲林分院是2000年，「當時一切都很原始，現在雲林分院有可能要擴張為醫學中心，是過去20多年的累積，要感謝許多人的貢獻。」

王明鉅表示，醫療資源的集中可以養成菁英，例如現在少子化，孩子生得少，小兒先天性心臟病的案例更是少之又少，結果幾乎都送到台大醫院來開刀，醫師的經驗和學習機會就比較多。另一方面，則是「有醫療不等於有健康」。王明鉅說，醫學中心改蓋起來之後，即便設備很好，如果病人不夠，養不活那家醫院，醫師也會因為缺乏經驗去提升或維持自身能力而離開，結果就看到許多地方空有醫院和設備，卻沒有醫師願意去，人民健康也沒有提升。

「台灣不能一昧追求醫學中心和便宜的醫療，這樣的結果對大家都不好。」王明鉅說，其實台灣幅員不大，交通也越來越方便，針對每個人都可能遇到的小病，醫療資源要盡量普及；但針對複雜重難症的醫療資源，現實上就是不可能完全平等，也不應該追求表面上的平等，而是要因地制宜，水到渠成，例如新竹的醫療，是在社會發展的過程中，自然因應著產業發展、居民人數、收入提升等條件而產生的。

他建議，健康資源和醫療資源要互補，在醫療資源比較少的地方，應該提供更豐富的健康資源，例如提供完善的免費癌症篩檢、藥事服務、慢性病管理，提升預防醫學的效果，就算有疾病需要到外縣市治療也能達到早期發現和治療。