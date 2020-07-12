北車微笑地貼讓移工「家又回來了」 張正讚台鐵很勇敢

台鐵局近日拍板，不再禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，最新「微笑地貼」也在今天亮相，展現台北車站的多元、友善及包容性，有移工甚至表示，很高興「家又回來了」。

中央廣播電台總台長、「燦爛時光東南亞主題書店」創辦人張正對台鐵這次的決定感到肯定，他說，台鐵乘載的是出來討生活的人，「給個微笑很好，讓所有來這裡的人都能有一席之地」。

張正說，台鐵這次「滿勇敢的」，也顯示出台灣和極端發展主義的政府很不一樣，一個城市要進步、要更偉大，就是要看到不同的人，並且組成在一塊。

張正說，在台北最核心地標的地板上，貼上微笑歡迎大家來，是種正向改變，且台鐵是歷史悠久單位，難免被條條框框綁住，「能夠跨出這步真的要拍拍手」。

移民工文學獎發起人廖雲章則說，北車大廳貼上微笑地貼是很好的事情，台鐵先前態度都有點曖昧，或多或少被外面的聲音給影響，但幾次座談會下來，發現台鐵態度變得滿友善，所以願意一起和台鐵想辦法，思考如何面對現在的狀況。

廖雲章說，開放以後是歡迎所有人，也不只有移工，這是很重要的一個點，因為坐在地板上的不會只有移工，也不會只有台灣人。她說，常在周日看到移工跟無家者互相交流，移工甚至會給無家者食物跟錢，與穆斯林裡有救濟窮人習慣有關。

「台鐵這次做得滿漂亮的！」廖雲章說，地貼圖案可愛之餘，各國語言設計也很有態度，搭配未來NGO團體不收場地費，能讓有心想在北車大廳空間做有意義事情的NGO，感受到被友善以及被接納，對社會觀感還有國際觀感都有幫助，是很有進步的做法。