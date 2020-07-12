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疫情解封遊日月潭 「登三岳」拍照上傳抽好禮

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭風景管理處與歐都納推「三岳完登認證」，後尖山（見圖）為其中之一。圖／日管處提供
日月潭風景管理處與歐都納推「三岳完登認證」，後尖山（見圖）為其中之一。圖／日管處提供

疫情解封，交通部觀光局日月潭風景管理處鼓勵民眾疫後到日月潭旅遊，和歐都納公司推出「三岳完登」活動，凡9月底前到攀登水社大山、猫囒山、頭社後尖山，完成登山挑戰上網認證，有機會獲得限量客製化原木掛牌，還能抽好禮。

南投縣山岳資源豐富，其中日月潭地區坐擁水社大山、猫囒山、頭社後尖山，而日月潭風景管理處為鼓勵民眾疫後到潭區旅遊，和歐都納公司推出「三岳完登」活動，凡完成登山挑戰上網認證，有機會獲得限量客製化原木掛牌，還能抽好禮。

日管處指出，交通部觀光局訂定2020年為脊梁山脈旅遊年，但上半年部分活動因疫受到影響，如今疫情解封，國內旅遊潮爆發，為鼓勵民眾走出戶外強健身心，到日月潭安心旅遊，因此聯手歐都納及各山岳協會淨山維護環境，並推登山活動。

日管處處長洪維新說，疫後針對潭區旅遊安全、旅遊秩序、設施維護以及環境清潔進行改善，近期就與歐都納合作邀請中部各山岳協會及在地居民進行「三岳淨山」，從水社大山、猫囒山、頭社後尖山及水沙連古道共清出88.46公斤垃圾。

同時針對脊梁山脈旅遊年推出「三岳完登認證」活動，即日起至9月30日只要持「認證護照」或上網列印「認證圖」，至「水社大山」、「猫囒山」、「頭社後尖山」其中2座的指定地點拍照，或完成「尋找大自然尋寶活動」都有機會抽好禮。

日管處表示，只要在「三岳」中挑選其中2座進行步道挑戰，完成後上傳指定照片，通過完登認證前500名就贈送「完登認證專屬榮譽原木掛牌」，掛牌會客製化刻上通過認證者姓名；9月底活動結束後，針對網路認證通過再辦線上抽獎。

而這3座山岳步道還各設置10處尋寶拍照點，若拍照集滿15個將合照上傳，每月前5名可獲「明潭三岳紀念登山杯＋AR明信片套組」，相關活動詳情可見「三岳完登」活動網頁

日月潭風景管理處與歐都納推「三岳完登認證」，水社大山（見圖）為其中之一。圖／日管處提供
日月潭風景管理處與歐都納推「三岳完登認證」，水社大山（見圖）為其中之一。圖／日管處提供
日月潭風景管理處與歐都納推「三岳完登認證」，貓囒山（見圖）為其中之一。圖／日管處提供
日月潭風景管理處與歐都納推「三岳完登認證」，貓囒山（見圖）為其中之一。圖／日管處提供

日月潭 疫情 觀光局 新冠肺炎

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