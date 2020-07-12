彗星現身東海岸 明天是最後觀賞期限

今年3月太空望遠鏡發現NEOWISE彗星，許多天文迷出動攝影器材捕捉星空。花蓮星空導覽員徐尉傑表示，彗星靠近太陽時會蒸發水氣，產生拖曳的尾巴，幸運的話肉眼才看得到；若民眾想拍彗星，建議在凌晨4點至4點30分往東北方低空尋找，明天是最後觀賞期限，可抓緊時間觀測。

經天文協會認證的星空導覽員徐尉傑說，這顆NEOWISE彗星接近地球，亮度約一等左右，肉眼較難看到，彗星相對位置較靠近太陽，往東北方接近海平面的夜空，就能捕捉彗星的身影，最佳觀測時間是凌晨4點至4點30分，廣角鏡頭照理說都拍得到，手機可能就要看夜拍能力。

徐表示，夏天日出時間很早，超過4點30分日出前會有曙光，很多星星慢慢地就看不到，彗星也會被陽光遮蔽掉，明天凌晨是觀測最後時機，接下來可能彗星亮度會降低，漸漸無法觀測，照理說花蓮整個海岸都看得到，西部則要到高山上觀測。

徐蔚傑指出，彗星的形成原理就像是雪球混著一堆雜質，靠近太陽時會蒸發出現很多氣體，看起來就是一點亮光和長長的尾巴，隨著路線接近太陽就愈來愈亮，核心夠大就更亮。事實上，現在天空上也有其他彗星，但亮度不夠只有六等以上，肉眼看不到。

許多天文迷早起到七星潭拍照，見證難得的景象。有網友分享拍照成果，攝影愛好者林柏偉表示，從6日開始，每天清晨3點就在七星潭等待，目前10日的拍攝效果最佳，利用廣角與長鏡頭就能拍到清晰的彗星。