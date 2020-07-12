南北奔波為看病 兒童醫療資源失衡

少子化導致兒童人口減少，兒童藥品、醫材使用量少，不僅健保難給付，常被醫院視為虧本生意，兒童醫療資源更是南北失衡，全台約22萬病童因癌症、心臟病及罕見疾病等因素，有跨縣市求就醫需求。台灣兒童健康照護網推動聯盟今舉行記者會，批評「大家都關心兒童，卻只有口號」，呼籲政府應重視兒童醫療權，召開兒童醫療前瞻會議，並於南部建立國家級兒童醫院，以改善兒童醫療資源缺失和區域不平衡。

成功大學小兒腸胃科主任楊耀榮表示，我國從101年開始推動兒童醫院的設立，但目前僅台大、馬偕、中國附醫、彰化基督教醫院設置，南部並無醫院提出申請。

他認為，主要和少子化導致兒童人口減少，且兒童的醫療約是成人的三、四倍，但健保給付基準卻偏低，小兒科成為醫院經營者眼中的「賠錢貨」。因此須從國家角度，設置「國家級」的兒童醫院，而非由母醫院提出申請，並做到南北平衡。

成大醫院小兒過敏免疫科主治醫師謝奇璋則表示，由於南部資源不足，雖有台南成大、高雄高醫、高雄長庚等大型醫院，但缺乏兒科用藥，因此遇到「急重難罕」的病童，盡管之前都照顧得不錯，但仍因為無法取得藥物，必須將其轉往北部醫院。因此盼政府能整合資源，不論是改善健保給付制度或是使用公務預算方式，確保兒童用藥的取得。