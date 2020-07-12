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北車大廳變身 林佳龍：多種語言的微笑地貼只是開始
台鐵局拍板，不再禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，並貼上「微笑地貼」，展現台北車站的多元、友善及包容性。對此，交通部長林佳龍說，微笑就是最好的答案，且多種語言的微笑地貼只是開始。
林佳龍在臉書上說，為了防疫戴上口罩的乘客、行色匆匆的旅人，北車大廳好久沒看見大家的笑容。
林佳龍說，「公共空間、公共使用、公民參與」是對大廳的具體態度，為此，台鐵邀請公民團體舉辦四場次的座談。會中每個人都暢所欲言，說出自己對大廳的想像，「於是我們把方變成圓，在黑白方格中，裝填來自世界的微笑」。
林佳龍說，多種語言的微笑地貼只是開始，接下來，我也繼續敦促台鐵，在「多元、友善、包容」的原則下，推出符合多元需求的空間規畫，包括增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用以善盡社會責任。
台鐵趁昨晚間列車收班後，在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼改造大廳，希望展現台北車站的多元、友善及包容性，未來車站也將增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用。
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