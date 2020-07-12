中衛彩色口罩彰化家樂福2點開賣沒人排隊 原因讓人傻眼

家樂福今天在全國各分店銷售中衛7色口罩，每盒50片售價299元，彰化家樂福公布今天下午2點開賣，但民眾中午過後打算前往排隊全都撲空，原來上午賣場還沒開門就有人在外排隊，業者為避免消費者排久，口罩到貨後就陸續賣出，因只有90盒，許多人沒買到，也等於是還沒到開賣時間商品已銷售完畢。

新冠肺炎疫情趨緩，但戴口罩已成為許多人外出的習慣，特殊顏色、造型的口罩受歡迎，家樂福公告中衛7色口罩，包含天空藍、炫霓紫、酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉、軍綠等7色，今天分別在全國店家銷售，每人限購1盒。

家樂福彰化店在6月7日也曾開賣盒裝口罩，當時下午2點開賣，中午就有人排隊，80盒口罩被秒殺，今天彩色口罩消費者更踴躍，預計開店沒多久就超過百人排隊。