台北38度、板橋37.9度！ 17縣市好熱飆高溫

台北市台北測站中午12時19分出現38.0度高溫，新北市板橋37.9度，新北市桃改台北也有37.5度，宜蘭縣土場37.2度、台南市柳營和新北市中和37.1度，高雄市茂林和南投縣南投服務區37.0度。

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台北市、新北市、南投縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、苗栗縣、嘉義縣市、台南市、屏東縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。