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疫情壓力山大 四成醫院員工中重度疲勞

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
境外移入病例開始大量湧現的三月，即便是所屬縣市確定病例很少的醫院，全院平均仍高達四成員工自覺達到中重度疲勞，在感染風險較高單位的員工感覺中重度疲勞比例更高。本報資料照片
境外移入病例開始大量湧現的三月，即便是所屬縣市確定病例很少的醫院，全院平均仍高達四成員工自覺達到中重度疲勞，在感染風險較高單位的員工感覺中重度疲勞比例更高。本報資料照片

台灣上半年成功防堵新冠肺炎疫情，第一線醫護人員功不可沒，同時也背負了許多不為人知的心理壓力和辛酸，隨著疫情趨緩才逐漸浮現出來。最新一期《台灣醫界》刊登的一篇院內調查顯示，境外移入病例開始大量湧現的三月，即便是所屬縣市確定病例很少的醫院，全院平均仍高達四成員工自覺達到中重度疲勞，在感染風險較高單位的員工感覺中重度疲勞比例更高。

位處雲林海線的中國醫藥大學北港附設醫院，在今年3月4日到19日間針對院內600多位25至45歲員工進行調查，其中一半以上完成問卷。結果顯示，急診、隔離 病房、加護病房、胸腔及呼吸照護病房等一級風險單位，員工自覺工作疲勞達到中重度的比例高達44%。

一級風險單位的自覺工作壓力明顯高於全院平均值（40%），也高於其他病房、門診、檢驗放射等二級風險單位（40%）。行政單位及藥局等三級風險單位達到中重度疲勞的比例最低(38%），此外，全院有少數員工（7%）達到需要專業諮詢或精神醫療介入的中重度情緒困擾。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬觀察，在這次疫情期間，醫院員工感受到的壓力程度，至少與三個方面的因素有關。首先是過去的經驗，如果是有經歷過SARS的員工，面對輕症為主的新冠肺炎就不會那麼害怕，所以確實觀察到比較年輕的員工會比較焦慮。

第二的因素是，員工是否對疾病和感染控制具備有正確、更新的認知。黃高彬表示，如果醫院有運作成熟的感染科和感染控制單位，定期提供最新疫情和醫療新知，就會比較安心。像是中國附醫就有定期舉辦很多衛教活動，幾乎每週都會更新資訊。

最後一個因素是員工家人的態度。黃高彬表示，有些醫院員工即便自己很了解、不緊張，但是他的家人不懂、緊張，如果又剛好是家中比較具權威地位的家人，員工的心情還是會被影響到，更擔心工作的風險波及到家人。

黃高彬表示，這份調查反映了今年二、三月的時候，中部可以說是新冠肺炎疫情的「重災區」，包括染疫來台的中國女性旅客、彰化群聚感染，中部的大醫院或多或少都收治過確診病例，後來三月疫情轉變為境外移入個案為主，壓力才逐漸明顯集中在北部地區。

黃高彬說，目前不會擔心秋冬疫情再起，現在全球疫情持續延燒，往好的方面想，也許能加速帶動相關預防治療的技術開發，也能夠讓人類群體保護力提升。不過，台灣身為疫情控制良好的國家，現在最重要的就是疫苗的開發，「如果有疫苗打下去，就不用怕了。」

疫情 新冠肺炎

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