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影／保育類黃鸝幼鳥嚇到卡腳受傷 疑攝影人士靠太近

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪州公園今天上午發現有黃鸝幼鳥疑遭到拍鳥人士的打擾，幼鳥驚慌下卡巢，被巡視的彰化鳥會人員發現，黃鸝幼鳥卡巢腳已受傷，被送到台灣特有生物保育中心。圖／彰化鳥會提供
彰化縣溪州公園今天上午發現有黃鸝幼鳥疑遭到拍鳥人士的打擾，幼鳥驚慌下卡巢，被巡視的彰化鳥會人員發現，黃鸝幼鳥卡巢腳已受傷，被送到台灣特有生物保育中心。圖／彰化鳥會提供

彰化縣溪州公園今天上午發現有黃鸝幼鳥疑遭到拍鳥人士的打擾，幼鳥驚慌下卡巢，被巡視的彰化鳥會人員發現，黃鸝幼鳥卡巢腳已受傷，被送到台灣特有生物保育中心，鳥會總幹事李益鑫說，他們經常發動志工巡視溪州公園或八卦山，希望攝影人士遠距拍鳥，不要干擾鳥類。

李益鑫說，今天上午鳥會人員到溪州公園巡視時，發現有數位民眾在樹下拍黃鸝幼鳥，幼鳥受驚嚇腳卡住，一直拍翅掙扎，但都無法飛開而掛在巢邊，讓人看了很不忍，鳥會人員也當場勸導民眾勿靠太近拍鳥，以免干擾鳥類生態。

黃鸝是保育鳥類數目已相當稀少，李益鑫說，因溪州公園樹木多，還難得可以看得到黃鸝，目前正是幼鳥學飛時期，希望大家若看到牠們千萬不要靠太近干擾，其實攝影人士若有專業相機，仍可拉長鏡拍攝。

李益鑫說，在溪州公園及八卦山都曾發生攝影人士干擾鳥類，甚至把雛鳥抓出來拍照，害雛鳥摔死，在八卦山還有貓頭鷹幼鳥被干擾，也有母鳥發現有民眾因此不願再回巢孵蛋，幼鳥連出生的機會都沒有。

溪州公園因還看得到有保育類的黃鸝等鳥類，經常有攝影人士近距離站在樹下捕捉鳥類鏡頭。圖／彰化鳥會提供
溪州公園因還看得到有保育類的黃鸝等鳥類，經常有攝影人士近距離站在樹下捕捉鳥類鏡頭。圖／彰化鳥會提供
黃鸝是保育鳥類數目已相當稀少，因溪州公園樹木多，還難得可以看得到黃鸝，目前正是幼鳥學飛時期，希望大家若看到牠們千萬不要靠太近干擾。圖／彰化鳥會提供
黃鸝是保育鳥類數目已相當稀少，因溪州公園樹木多，還難得可以看得到黃鸝，目前正是幼鳥學飛時期，希望大家若看到牠們千萬不要靠太近干擾。圖／彰化鳥會提供
彰化縣溪州公園今天上午發現有黃鸝幼鳥疑遭到拍鳥人士的打擾，幼鳥驚慌下卡巢，被巡視的彰化鳥會人員發現，黃鸝幼鳥卡巢腳已受傷，被送到台灣特有生物保育中心。圖／彰化鳥會提供
彰化縣溪州公園今天上午發現有黃鸝幼鳥疑遭到拍鳥人士的打擾，幼鳥驚慌下卡巢，被巡視的彰化鳥會人員發現，黃鸝幼鳥卡巢腳已受傷，被送到台灣特有生物保育中心。圖／彰化鳥會提供

攝影 貓頭鷹

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