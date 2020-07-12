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剖腹產再孕難 胎兒夭折機率提高

台灣醒報 / 台北報導
近期一項包括超過2000名受試者的研究顯示，剖腹產也會增加懷下一胎的困難度，但目前並不能確定原因。圖／聯合報系資料照片
近期一項包括超過2000名受試者的研究顯示，剖腹產也會增加懷下一胎的困難度，但目前並不能確定原因。圖／聯合報系資料照片

孕婦剖腹產後，再次受孕的困難度增加！現代女性害怕生產的疼痛，會主動要求剖腹產。但賓州大學醫學院研究顯示，行剖腹產後的婦女再次懷孕的的比例為69%；進行自然產者，再次懷孕的比例為78%。

且剖腹生產者，下一胎胎兒在母親腹中夭折的比例也提高了。

自然產再孕機率較高

根據《Medical Xpress》報導，賓州州立大學醫學院研究團隊找了超過2000名受試者，從她們生下第一胎後，每半年對她們進行一次訪談，持續追蹤3年。每次訪談中，研究人員均會詢問受試者，過去半年進行無保護性行為的頻率。

最終研究團隊利用2021位18到35歲的受試者所提供之資料進行分析，其中有將近600位受試者進行剖腹產。結果發現，進行剖腹產的婦女在進行無保護性行為之後，再次懷孕的的比例為69％；進行自然產者，再次懷孕的比例為78％。此外，受試者當中，剖腹生產者，下一胎胎兒在母親腹中夭折的比例也提高了。

剖腹傷疤後遺症

根據《每日科學》報導，該研究共同作者理查博士推測，造成剖腹產婦女再次懷胎困難的原因可能在於，剖腹產時骨盆或輸卵管的傷痕接處到空氣中的的汙染物而導致懷孕困難，也有可能是子宮內的傷疤對往後受孕有持續性的影響。此研究還待更多後續研究進行補充。

研究人員表示，讓選擇剖腹產的婦女了解剖腹產對其外來生育能力之影響很重要，而35歲以上的婦女若曾進行過剖腹產，嘗試懷孕長達一年未果後，應尋求醫生協助。

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