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愛滋除罪連署達標 提案者：推倒歧視高牆避免獵巫

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
該連署提案者，聯合醫院陽明院區研究員葉柏岑（右）表示，不論何種疾病，汙名、獵巫是造就疾病治療與防疫不易的重要因素，他對於連署能達標表示感動，除靜待疾管署正式回應外，並希望感染者人權獲得保障。記者簡浩正／攝影
該連署提案者，聯合醫院陽明院區研究員葉柏岑（右）表示，不論何種疾病，汙名、獵巫是造就疾病治療與防疫不易的重要因素，他對於連署能達標表示感動，除靜待疾管署正式回應外，並希望感染者人權獲得保障。記者簡浩正／攝影

人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第21條，20年前成立至今爭議多，民團日前認為U=U「測不到等於不具傳染力」已是國際共識，愛滋條例恐淪為恐嚇病患籌碼；日前有提案者在公共政策網路參與平台提議愛滋除罪化，在近兩個月連署、及聯合報記者一個月前專題報導下，此提案於五天前達標。

對此，提案者對連署達標表示感動，除靜待疾管署正式回應外，並希望推倒歧視高牆、感染者人權獲得保障，避免獵巫。

該提案於昨日截止時，通過5000份門檻，共獲得5220份民眾附議，相關機關得於9月7日前回應。疾管署日前初步表示，在7月已行文向法務及司法單位人員宣達說明「感染者維持病毒量測不到可預防透過性行為傳染HIV」內涵。疾管署副署長莊人祥表示，希望法官了解病毒測不到即不會透過性行為傳播，非蓄意傳染行為，應納為其審查或裁量愛滋相關案件參考。

記者專訪該連署的提案者，愛滋工作網絡社群經營者、聯合醫院陽明院區研究員葉柏岑，他表示，不論何種疾病，汙名、獵巫是造就疾病治療與防疫不易的重要因素，而愛滋傳染條例第21條部分條文：「明知自己為感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為，致傳染於人者，處5年以上、12年以下有期徒刑。未遂犯罰之。」其中未遂而罰之就是一個汙名疾病、獵巫病人的典型，沒有造成任何傷害，證據不足的狀況，就可將人定罪，更是侵害人權。

葉柏岑說，只要有人出面說自己曾跟感染者交往或發生過性行為，訴訟就會成案、罪刑就會推定，法律成為脅迫病患的工具，其所造成的冰山效應，加深隱匿病情與不願就診，因爲未確診者不在「第21條」的規範範圍內，只要不去確診就能避免法律規範，如此恐導致延誤治療、錯失治療與照護機會、更造成疾病防治的困難。

他說，透過這次公共連署，也向社會大眾傳答愛滋醫療現況，隨著治療技術的進步、雞尾酒療法的誕生、單顆藥物的普及，現今研究已指出：測不到等於不具傳染力，病患穩定服藥將有效防堵疾病擴散。而從最近的新冠肺炎疫情來看，也讓民眾知道疾病回歸一般、去除污名的重要性。唯有眾人齊心，推倒歧視高牆，讓病患願意積極接受治療，對於疾病治療與防治才有真正幫助、對整體社會才是最大的福祉。

日前有提案者在公共政策網路參與平台提議愛滋除罪化，經近兩個月連署，於五天前跨過5000份門檻，昨日連署截止時，共獲得5220份附議，相關機關得於9月7日前回應。圖／取自公共政策網路參與平台
日前有提案者在公共政策網路參與平台提議愛滋除罪化，經近兩個月連署，於五天前跨過5000份門檻，昨日連署截止時，共獲得5220份附議，相關機關得於9月7日前回應。圖／取自公共政策網路參與平台

愛滋 性行為 人權 公共政策

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