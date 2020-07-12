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後疫情拉抬宜蘭住房飆升一房難求 7月搶訂房比去年猛
振興三倍券將上路，目前學校也尚未放暑假，但宜蘭最近住宿狀況大好，礁溪一級戰區7月間的平日住房及預訂狀況逾七成，假日幾乎都客滿，宜蘭市也有親子飯店天天滿房到7月底，一房難求。業者表示，後疫情訂房大飆升，「比去年同期還猛」。
因為疫情關係，學生們放暑假延後，不過宜蘭各家飯店民宿的住房狀況已經悄悄回溫，恢復到去年狀況。昨天國5往宜蘭的方向走走停停，部分路段從早塞到傍晚，很多是外地要來宜蘭住宿，礁溪鄉一級旅宿戰區這兩天的住宿幾乎都客滿。
礁溪兆品酒店及品文旅呈現一房難求，五星級的長榮鳳凰飯店九成以上，礁溪老爺也幾乎滿房，礁溪地區從下周到7月底的訂房狀況也平均都有七成以上。
至於在宜蘭市，主打親子飯店的晶英酒店不但假日滿房，整個7月期間也都客滿。業者表示，後疫情安心旅遊，住宿情況不但已經回溫，而且大家可能悶壞了，「搶訂房的狀況竟然比去年還猛」，非常熱絡，終於讓業者不必再擔心業績，鬆了一口氣。
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