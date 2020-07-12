7月星空眾星雲集 木土水星及23年最亮彗星「逗鬧熱」

台北市立天文教育館表示，7月的夏夜星空非常精彩，包括木星、土星、水星、及23年來最亮彗星將一起「鬥鬧熱」，可說是「眾星雲集」。

天文館表示，木星與土星將在7月14、21日相繼達到「衝」的位置，不僅離地球最近、最亮，而且整夜可見。

至於平常難得一見的水星，也將在7月22日到達「西大距」，現身在日出前的東方天空。7月正是今年最適合觀賞這三顆行星的絕佳時機。另外，23年來北半球所見最亮的彗星NEOWISE，更是絕不可錯過的天空亮點。

天文館表示，今年4月剛被發現的NEOWISE彗星（編號C/2020 F3）在7月上旬通過近日點，其亮度達到1.7等，是繼1997年海爾─波普彗星之後，北半球所出現最亮的彗星。預測7月中旬將可在黃昏時於西北方地平線上見到它的蹤跡，非常適合使用雙筒望遠鏡進行觀察。