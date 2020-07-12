快訊

日職／結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

台北37.7度！ 晴朗炎熱 17縣市飆高溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布17縣市高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布17縣市高溫資訊。圖／取自氣象局網站

台北市台北測站上午10時59分出現37.7度高溫。中央氣象局發布17縣市高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、苗栗縣、嘉義縣市、台南市、屏東縣為黃色燈號。

今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。

明天恆春半島及臺灣東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

高溫 金門

延伸閱讀

離島旅遊火熱 超商拚商機

金門牛結節疹擴大？ 再增52疑似病牛

牛結節疹金門已撲殺24頭牛 台南全面警戒

鯨豚展呈現馬祖海洋生態 傳遞保育重要性

相關新聞

影／北車微笑大廳超Q亮相 台鐵：恢復各站租借及活動

為營造台北車站中央大廳「友善環境」，台鐵局今天宣布，恢復各站場地公共使用、租借及活動。

暑假危機！孩子溺水高峰期來了

暑假將至，孩童溺水意外頻傳，家扶基金會表示，服務的兒少個案中，每年夏天約發生一至兩件的溺水意外，且多半是住在鄉村、偏鄉的...

政府動作太慢 旅遊業「個性化」自求生路

新冠疫情造成全台觀光業重災情，部分業者已體認到「乾等政府是最沒效率的訴求」，漸漸摸索出轉型新路。此外，各地百餘家觀光工廠...

7月颱恐生成？吳德榮：熱擾動發展 台灣東側大迴轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣持續在太平洋高壓的西緣，低層盛行偏...

辛樂克颱風將生成？ 氣象局：機率不大 午後雨恐遍全台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展。對於是否生成今年第3號颱風辛樂克，中央氣象局說：機率不大，但會為中南部帶來降雨，午後雷陣雨範圍也會擴大到全台。

一年211萬人…精神疾病就醫 健保心理治療僅1%

身心失衡人數增加，除了用藥，心理治療也非常重要。但衛福部健保署統計，台灣去年有二百十一萬人因精神疾病就醫，僅有百分之一使用健保給付的心理治療。坊間心理治療費用動輒數千元，醫師擔心病人沒有機會用到健保資源，又付不起坊間諮商費，無法處理身心壓力源，使病症反覆發作。

萬元制服後再加碼 全台清潔隊員將人人有護腰

全台每天生產超過2.6萬公噸的居家垃圾及資源回收物，僅由3萬4233名清潔隊員協助清運，每名隊員平均服務688名國人及772公斤垃圾，工作辛苦且頻傳意外事故。為提升清潔隊員安全，環保署去年發放多功能制服、防穿刺手套、安全鞋，今年10月底預計再加碼1704萬元，提供每名清潔隊員一個護腰，預防搬重物受傷。清潔隊員樂觀以待，認為能提升工作安全，不過可能熱到穿不住，硬梆梆的也不好工作。

入選《富比世》的台灣藝術家 江宥儀：藝術是必須的存在

盛夏才揭開序幕，我們邀請國際能見度極高，IG超過20萬追蹤者的台灣藝術家John Yuyi 江宥儀陪我們在疫情時間一起玩。

7月星空眾星雲集 木土水星及23年最亮彗星「逗鬧熱」

台北市立天文教育館表示，7月的夏夜星空非常精彩，包括木星、土星、水星、及23年來最亮彗星將一起「鬥鬧熱」，可說是「眾星雲...

台北37.7度！ 晴朗炎熱 17縣市飆高溫

台北市台北測站上午10時59分出現37.7度高溫。中央氣象局發布17縣市高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前...

影／北車大廳微笑地貼眾人搶拍 超感人設計理念曝光

台鐵局拍板，不再禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，並貼上「微笑地貼」，展現台北車站的多元、友善及包容性。消息曝光後，一早便...

2020桃園鐵玫瑰藝術節 15日前購票享早鳥7折

2020桃園鐵玫瑰藝術節昨天首演「追夢人—舞蹈之夜」，讓民眾回味帽子歌后鳳飛飛的經典之作，一睹桃園世界級別的舞蹈，另外，桃園展演中心日前也整修觀眾席座位，更民眾體驗展演廳升級後的優質品質。藝術節這次以「全面啟動」為策展主題，從7月11日至9月12日，推出7檔創新節目，購票可洽兩廳院售票系統。

熱門新聞

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

不禁坐了！ 台鐵北車大廳變身「微笑大廳」 10表情超Q

已經衰夠了！2020下半年衝破困境的3星座 天蠍財運旺

健保署公布最燒錢九大疾病 肺癌是唯一上榜癌症

熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

7月颱恐生成？吳德榮：熱擾動發展 台灣東側大迴轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。