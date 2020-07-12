台北37.7度！ 晴朗炎熱 17縣市飆高溫

台北市台北測站上午10時59分出現37.7度高溫。中央氣象局發布17縣市高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、苗栗縣、嘉義縣市、台南市、屏東縣為黃色燈號。

今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。

明天恆春半島及臺灣東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。