影／北車大廳微笑地貼眾人搶拍 超感人設計理念曝光

台鐵局拍板，不再禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，並貼上「微笑地貼」，展現台北車站的多元、友善及包容性。消息曝光後，一早便吸引民眾搶拍，正反評價都有。台鐵局表示，地貼由左腦創意創意行銷設計，以「笑容，是一切答案」來做發想。

台北站長涂維庭說，經過很多次座談會結果，達成公共空間公民使用的共識，以打造友善環境為目的，歡迎北車大廳所有旅客，依照自己想法在大廳打造自己想要的空間，提升相關民眾的多元需求。

台鐵局說，微笑地貼有十種笑臉、十種語言，包含中文、英文、日文、韓文、法文、越南文、印尼文、菲律賓文、泰文和馬來文。台鐵局也轉述左腦這次的設計理念，這是一次「破格」的行動，常是要打破的不是規矩，而是眾人對公共空間的想像，以及更重要的是破除文化上的隔閡與偏見。

台鐵局說，設計者希望去除菱角後的人們，能夠有更多圓融的可能，而掛上笑容的各位，也能有個多的討論，以及互相理解的空間，因此想用「微笑」作為人們再次面對面迎接彼此後的第一個表情，不論想坐或站、支持或反對，都可以來到大廳，親眼看這個國家門面帶給自己的感受。

設計者也說，也許有人會覺得雜亂甚至難看，但有些感覺是絕對無法輕易取代和推翻，像是友善、包容和幽默感，門面並不會只停留在表面的好看，「台灣最美的風景是人」，台灣人的人情和待客之道，才是這城市最長久的招牌。

旅客楊小姐表示，看到大大的笑臉圖案，不禁讓人會心一笑，但圖案太可愛，應該民眾都會下意識避開圖案，只剩下黑色區塊能坐了，坐的人會變少，又邊邊角角雖然沒圖案，但大家都走旁邊，由於會擋住通道，所以也無法坐人，「台鐵真的很聰明」。

旅客林先生說，他和家人今天從台中上來，經過大廳時發現了地貼，小孩都很興奮也很開心。一直有在關心北車大廳的新聞，等孩子更大以後，會教育他們多元、友善、包容的重要性，培養正確的國際觀。

民眾孫小姐說，圖案是很可愛，但在地跟異國融合不是光靠地貼，還是要仰賴實體的政策，希望台鐵不要只是淪為形式。民眾陳先生則笑說，地貼圖案跟臉書表情符號「87分像」，會一直歪樓，忽略背後真正的涵義。