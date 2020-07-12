萬元制服後再加碼 全台清潔隊員將人人有護腰

全台每天生產超過2.6萬公噸的居家垃圾及資源回收物，僅由3萬4233名清潔隊員協助清運，每名隊員平均服務688名國人及772公斤垃圾，工作辛苦且頻傳意外事故。為提升清潔隊員安全，環保署去年發放多功能制服、防穿刺手套、安全鞋，今年10月底預計再加碼1704萬元，提供每名清潔隊員一個護腰，預防搬重物受傷。清潔隊員樂觀以待，認為能提升工作安全，不過可能熱到穿不住，硬梆梆的也不好工作。

環保署長張子敬表示，去年每名清潔隊員獲得1萬元的多功能時尚工作服裝，包括POLO衫、工作褲、透溼防水外套與長褲，另為預防整理垃圾或回收物時手被割傷或腳被壓到，也已發放防穿刺手套及安全鞋。近期與清潔隊員座談時，有人提出隊員時常搬重物，腰部容易因此受傷，希望提供護腰裝備，工作起來會更安全。

張子敬表示，已向行政院爭取到1704萬元預算用來購置護腰，目前已在行政作業當中，最快10月底全台清潔隊員就可以拿到護腰，安全更有保障。

全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華表示，垃圾車駕駛每天開著大卡車，馬路稍有不平就會震動，長期容易導致椎間盤突出、長骨刺，一桶廚餘30多公斤以上，搬運久了腰部都會有不良影響，許多新進清潔隊員自認年輕體力好，搬重物時沒留意就因此受傷。清潔隊員到醫院就醫，也被認定長骨刺跟職業傷害有關，因此希望發放護腰預防工作傷害。

楊俊華說，除了護腰以外，駕駛安全獎金已經20多年沒調整，希望從每月600元提升到1500元。政府雖有幫垃圾車保車險，但沒有保第三人責任險，一旦垃圾車發生交通事故涉及第三人傷害，常常都要駕駛自己掏荷包賠償，若能提升安全獎金用來保第三人責任險，對清潔隊員才是更大保障。

也有清潔隊員說，護腰對整理資源回收的清潔隊員很重要，他們不但要搬重物，還要彎腰分類各項回收物，做久都會腰痠背痛。

但他說，多一層防護是好事，不過戴上護腰後，整個身體會直挺挺硬梆梆，夏天時也會炎熱，工作起來相對不舒服，有一好沒兩好。除了腰傷以外，清潔隊員的手最容易被刺傷，中秋節烤肉最慘，竹籤包在垃圾袋裡根本看不到，清潔隊員手一摸下去就無預警刺中，被玻璃碎片割傷也屬常見。

清潔隊員也表示，環保署去年發放全台清潔隊員防穿刺手套，雖是美意一樁，不過有點慢半拍，有些經費充裕的地方清潔隊多年前就發放手套，但對窮困的地方清潔隊仍有幫助，否則隊員都只能自費購買。