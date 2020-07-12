快訊

紐時：中伊將簽經濟協議 恐成美中關係新引爆點

萬元制服後再加碼 全台清潔隊員將人人有護腰

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署去年發放清潔隊員可以遮風擋雨的GORE-TEX制服。圖／聯合報系資料照片
環保署去年發放清潔隊員可以遮風擋雨的GORE-TEX制服。圖／聯合報系資料照片

全台每天生產超過2.6萬公噸的居家垃圾及資源回收物，僅由3萬4233名清潔隊員協助清運，每名隊員平均服務688名國人及772公斤垃圾，工作辛苦且頻傳意外事故。為提升清潔隊員安全，環保署去年發放多功能制服、防穿刺手套、安全鞋，今年10月底預計再加碼1704萬元，提供每名清潔隊員一個護腰，預防搬重物受傷。清潔隊員樂觀以待，認為能提升工作安全，不過可能熱到穿不住，硬梆梆的也不好工作。

環保署長張子敬表示，去年每名清潔隊員獲得1萬元的多功能時尚工作服裝，包括POLO衫、工作褲、透溼防水外套與長褲，另為預防整理垃圾或回收物時手被割傷或腳被壓到，也已發放防穿刺手套及安全鞋。近期與清潔隊員座談時，有人提出隊員時常搬重物，腰部容易因此受傷，希望提供護腰裝備，工作起來會更安全。

張子敬表示，已向行政院爭取到1704萬元預算用來購置護腰，目前已在行政作業當中，最快10月底全台清潔隊員就可以拿到護腰，安全更有保障。

全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華表示，垃圾車駕駛每天開著大卡車，馬路稍有不平就會震動，長期容易導致椎間盤突出、長骨刺，一桶廚餘30多公斤以上，搬運久了腰部都會有不良影響，許多新進清潔隊員自認年輕體力好，搬重物時沒留意就因此受傷。清潔隊員到醫院就醫，也被認定長骨刺跟職業傷害有關，因此希望發放護腰預防工作傷害。

楊俊華說，除了護腰以外，駕駛安全獎金已經20多年沒調整，希望從每月600元提升到1500元。政府雖有幫垃圾車保車險，但沒有保第三人責任險，一旦垃圾車發生交通事故涉及第三人傷害，常常都要駕駛自己掏荷包賠償，若能提升安全獎金用來保第三人責任險，對清潔隊員才是更大保障。

也有清潔隊員說，護腰對整理資源回收的清潔隊員很重要，他們不但要搬重物，還要彎腰分類各項回收物，做久都會腰痠背痛

但他說，多一層防護是好事，不過戴上護腰後，整個身體會直挺挺硬梆梆，夏天時也會炎熱，工作起來相對不舒服，有一好沒兩好。除了腰傷以外，清潔隊員的手最容易被刺傷，中秋節烤肉最慘，竹籤包在垃圾袋裡根本看不到，清潔隊員手一摸下去就無預警刺中，被玻璃碎片割傷也屬常見。

清潔隊員也表示，環保署去年發放全台清潔隊員防穿刺手套，雖是美意一樁，不過有點慢半拍，有些經費充裕的地方清潔隊多年前就發放手套，但對窮困的地方清潔隊仍有幫助，否則隊員都只能自費購買。

清潔隊員 垃圾車 環保署 資源回收 椎間盤突出 背痛 廚餘

延伸閱讀

開鍘！清潔隊員疑長期上班時溜回家 環保局降調臨時工

逢大退休潮 新北市招募916名儲備清潔隊員月薪3萬2

清潔隊員被檢舉溜班 南市環局徹查

環保署允諾改善清潔隊員福利 籲尋找合法用地設隊部

相關新聞

影／北車微笑大廳超Q亮相 台鐵：恢復各站租借及活動

為營造台北車站中央大廳「友善環境」，台鐵局今天宣布，恢復各站場地公共使用、租借及活動。

暑假危機！孩子溺水高峰期來了

暑假將至，孩童溺水意外頻傳，家扶基金會表示，服務的兒少個案中，每年夏天約發生一至兩件的溺水意外，且多半是住在鄉村、偏鄉的...

政府動作太慢 旅遊業「個性化」自求生路

新冠疫情造成全台觀光業重災情，部分業者已體認到「乾等政府是最沒效率的訴求」，漸漸摸索出轉型新路。此外，各地百餘家觀光工廠...

7月颱恐生成？吳德榮：熱擾動發展 台灣東側大迴轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣持續在太平洋高壓的西緣，低層盛行偏...

辛樂克颱風將生成？ 氣象局：機率不大 午後雨恐遍全台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展。對於是否生成今年第3號颱風辛樂克，中央氣象局說：機率不大，但會為中南部帶來降雨，午後雷陣雨範圍也會擴大到全台。

一年211萬人…精神疾病就醫 健保心理治療僅1%

身心失衡人數增加，除了用藥，心理治療也非常重要。但衛福部健保署統計，台灣去年有二百十一萬人因精神疾病就醫，僅有百分之一使用健保給付的心理治療。坊間心理治療費用動輒數千元，醫師擔心病人沒有機會用到健保資源，又付不起坊間諮商費，無法處理身心壓力源，使病症反覆發作。

萬元制服後再加碼 全台清潔隊員將人人有護腰

全台每天生產超過2.6萬公噸的居家垃圾及資源回收物，僅由3萬4233名清潔隊員協助清運，每名隊員平均服務688名國人及772公斤垃圾，工作辛苦且頻傳意外事故。為提升清潔隊員安全，環保署去年發放多功能制服、防穿刺手套、安全鞋，今年10月底預計再加碼1704萬元，提供每名清潔隊員一個護腰，預防搬重物受傷。清潔隊員樂觀以待，認為能提升工作安全，不過可能熱到穿不住，硬梆梆的也不好工作。

不受疫情影響 新北農業得來速增24%營業額

新冠肺炎疫情導致農漁民的產品難以銷售，像是貢寮鮑銷售量也下降，新北農業局指出，媒合電商通路及冷凍超取，也補助貢寮鮑加工、及冷凍倉儲電費，另外啟動「美味農業得來速」，使各超市營業額今年3月比去年同期增加24%。

7月颱有譜？ 彭啟明：小低壓形成 不要太緊張

昨天在台灣東南方有一個低氣壓(99W)形成，是否生成今年第3號颱風辛樂克，中央氣象局稍早表示，機率不大。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示， 小低壓形成，不要太緊張，希望下點雨解熱。

影／防空警報「嘸免驚」神人級語文天才報你知

萬安43號演習7月14日下午1點30分至2點時登場，台南市警六分局昨天邀請會多國語言日本人丸山雅貴先生，在有「六分局艾菲爾鐵塔」警報發放台前，以中、台、客、英、日、印尼與馬來文演譯本次的宣導重點事項，共同凝聚全民防衛意識。

不禁坐了！ 台鐵北車大廳變身「微笑大廳」 10表情超Q

台北車站大廳是否開放席地而坐，近來爭議不斷，台鐵近期內部拍板定案，不會明文規定要求禁坐，一切「回歸以往」，並將於大廳增加...

北車「微笑地貼」 邀你席地而坐

台北車站大廳是否開放席地而坐，近來爭議不斷，台鐵近期拍板定案，不再要求禁坐，並將於大廳增設四十張椅子，方便旅客等候，同時...

熱門新聞

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

不禁坐了！ 台鐵北車大廳變身「微笑大廳」 10表情超Q

男性月薪6萬算「上進」嗎？網吐槽：2關鍵才是重點

已經衰夠了！2020下半年衝破困境的3星座 天蠍財運旺

熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

健保署公布最燒錢九大疾病 肺癌是唯一上榜癌症

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。