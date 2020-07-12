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不受疫情影響 新北農業得來速增24%營業額

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
「美味農業得來速」是部分農會以團購、直播、商城等銷售模式，讓今年3月疫情嚴峻期間，營業額還比去年同期增加24%。圖／新北農業局提供
「美味農業得來速」是部分農會以團購、直播、商城等銷售模式，讓今年3月疫情嚴峻期間，營業額還比去年同期增加24%。圖／新北農業局提供

新冠肺炎疫情導致農漁民的產品難以銷售，像是貢寮鮑銷售量也下降，新北農業局指出，媒合電商通路及冷凍超取，也補助貢寮鮑加工、及冷凍倉儲電費，另外啟動「美味農業得來速」，使各超市營業額今年3月比去年同期增加24%。

貢寮鮑產季在12月，卻因新冠肺炎疫情爆發，旅遊、聚餐大幅減少，導致銷售量下降，新北農業局指出，媒合安永鮮物協助紓困，向養殖戶收購1500斤貢寮鮑送廠加工，已在全台11家門市鋪貨銷售。

農業局也說，為了協助養殖業者解決滯銷問題，也補助加工及冷凍倉儲電費共3個月，鼓勵養殖戶將貢寮鮑製成多元加工品，並透過冷凍倉儲延長貢寮鮑保存及銷售期限。

民眾在防疫期間減少外出與接觸機會，農業局表示，美味農業得來速提高營業額，部分農會在臉書社團推出團購，洋蔥、小管、虱目魚、蔥抓餅、醉雞等生鮮農漁產品、熟食，都能在臉書預定，並在指定時間到超市取貨。

也有農會乾脆直播教導烹飪方式，並開放線上訂購，不僅能宅配到府也能現場取貨，還有農會直接在網路商城銷售，不論是團購、直播、商城等銷售模式，讓今年3月疫情嚴峻期間，營業額還比去年同期增加24%。

農業局也說，除了協助銷售外，也輔導新北8間休閒農場申請農委會的紓困振興計畫，並協助3563農民申請生活補貼金，另外向漁民宣導向中央申請3萬元或1萬元的漁民紓困補助。

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