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7月颱有譜？ 彭啟明：小低壓形成 不要太緊張

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣東南方有一個低氣壓(99W)形成。圖／取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
台灣東南方有一個低氣壓(99W)形成。圖／取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

昨天在台灣東南方有一個低氣壓(99W)形成，是否生成今年第3號颱風辛樂克，中央氣象局稍早表示，機率不大。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示， 小低壓形成，不要太緊張，希望下點雨解熱。

天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，他昨天說過今年7月可能沒有颱風生成，且機率很高，現在就出現熱擾動，不過，目前整個大氣的環境，仍舊不利颱風的生成。從未來14天以及未來45天的預測顯示，環境依舊不利颱風的生成。該熱擾動未來發展成颱風的機率，仍然偏低。

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」說，該低氣壓大致向西緩慢朝菲律賓以東接近，這是西北太平洋在沉寂很長一段時間後，好不容易才又產生的熱帶擾動，但是目前整體大氣環境並不利於它的發展。

吳聖宇說，受到高層南亞高壓影響，垂直風切偏強使它的結構呈現高低層分離的現象，而且水氣供應並不充足，缺乏西南季風等外來的水氣來源，系統位於一個偏乾的環境場中，預估這個低氣壓發展的程度較為有限，發展成為颱風的可能性並不高。未來移動路徑大致會沿著高壓邊緣向台灣以東海面逐漸北上，然後趨於消散。

在颱風不易發展，太平洋高壓又始終不退的情況下，吳聖宇說，預估下周的天氣仍大致維持夏季型態，上午晴朗，午後山區局部雷雨，高溫方面也很難下降，每天都有機會出現36-37度以上溫度，持續要請大家多注意高溫可能造成的影響。

他說，受到太平洋高壓強勢籠罩影響，過去幾天台灣都是非常典型的夏季天氣型態，今天也是如此，上午各地晴朗炎熱，中午過後山區有局部短暫熱對流雷雨機會，降雨範圍集中在山區，平地部分不太受到影響，前往山區或溪流邊活動的朋友要多留意午後的天氣變化情況。

溫度方面持續偏高，今天各地高溫可達33-36度，部分地區例如大台北盆地、花東縱谷以及中南部部分山區盆地內有可能出現37-38度高溫，提醒大家外出務必要多喝水預防中暑，並且做好防曬準備預防曬傷。

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