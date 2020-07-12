影／北車微笑大廳超Q亮相 台鐵：恢復各站租借及活動

為營造台北車站中央大廳「友善環境」，台鐵局今天宣布，恢復各站場地公共使用、租借及活動。

台鐵局也說，趁昨晚間列車收班後，在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼改造大廳，希望展現台北車站的多元、友善及包容性，未來車站也將增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用。

台鐵局說，為了廣納各方意見，與公民團體、非政府組織、專家學者等公、私部門代表分別於5月29日、6月3日共同舉行兩場座談會；另於6月11日、7月7日由公民團體代表就中央大廳空間使用進行兩場討論，達成「公共空間、公共使用、公民參與」的共識。

台鐵局說，以營造「友善環境」為目的，第一步，台鐵在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼，呈現中央大廳多元、友善及包容性。

台鐵局表示，大廳採用黑白格棋盤布局多年，但公共空間可以多層次、多用途的使用，希望對大廳有各種想法的民眾，不論想或站或坐，或支持反對，都可以到這裡，在大廳內找到屬於自己的空間。

台鐵局說，目前首先增加友好的微笑圖案，多種表達微笑的語詞建構的友善設計，採國際通用的友善符號與多國詞語，迎接台北車站中央大廳空間的所有使用者，配合中央大廳原有黑白格棋盤布局，展現出全新面貌。

台鐵局也表示，後續將兼顧多元需求的空間規畫，階段性推出友善方案。包括增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用，善盡台鐵局社會責任，讓台北車站中央大廳成為多元文化與族群友善的代表地標。

台鐵局提醒，基於國內疫情趨緩，在能保持社交安全距離，並遵守「防疫新生活」指引（如戴口罩與勤洗手等）等條件下，恢復各站場地公共使用、租借及活動。呼籲各界於站區活動時仍應特別注意防疫律定，以確保自身及他人健康。