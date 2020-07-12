辛樂克颱風將生成？ 氣象局：機率不大 午後雨恐遍全台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展。對於是否生成今年第3號颱風辛樂克，中央氣象局說：機率不大，但會為中南部帶來降雨，午後雷陣雨範圍也會擴大到全台。

吳德榮說，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新美國（GEFS）及加拿大（GEPS）系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現大迴轉（recurve）路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近。其強度是否會跨過輕颱的標準，系集模式模擬亦顯示，有不確定性，應密切觀察其後續發展。

對此，氣象預報員張承傳說，目前菲律賓東方有個低氣壓，往巴士海峽前進，不過接近巴士海峽過程中環境越來越不利它的發展，進一步發展成颱風機率不大。