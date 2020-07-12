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辛樂克颱風將生成？ 氣象局：機率不大 午後雨恐遍全台

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，周三起到周五水氣增加，中南部一整天都有降雨機率，午後雷陣雨範圍也會加廣。圖／聯合報系資料照片
中央氣象局說，周三起到周五水氣增加，中南部一整天都有降雨機率，午後雷陣雨範圍也會加廣。圖／聯合報系資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展。對於是否生成今年第3號颱風辛樂克，中央氣象局說：機率不大，但會為中南部帶來降雨，午後雷陣雨範圍也會擴大到全台。

吳德榮說，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新美國（GEFS）及加拿大（GEPS）系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現大迴轉（recurve）路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近。其強度是否會跨過輕颱的標準，系集模式模擬亦顯示，有不確定性，應密切觀察其後續發展。

對此，氣象預報員張承傳說，目前菲律賓東方有個低氣壓，往巴士海峽前進，不過接近巴士海峽過程中環境越來越不利它的發展，進一步發展成颱風機率不大。

不過張承傳提醒，周三之後水氣進到南海，太平洋高壓減弱，西南風增強，到時候中南部整天有下雨機會，其他地區午後雷陣雨範圍加廣，恐遍及全台，午後慎防劇烈雨勢，不排除發布大雨特報，影響將持續到周五。

最新美國（左圖）及加拿大（右圖）系集模式模擬顯示，熱帶擾動未來在台灣東側海面呈現大迴轉路徑，有的距離台灣較遠，有的則距離甚近。強度是否會跨過輕颱標準，有不確定性 。圖／取自tropical tidbits
最新美國（左圖）及加拿大（右圖）系集模式模擬顯示，熱帶擾動未來在台灣東側海面呈現大迴轉路徑，有的距離台灣較遠，有的則距離甚近。強度是否會跨過輕颱標準，有不確定性 。圖／取自tropical tidbits

菲律賓 吳德榮 巴士 颱風 預報 氣象局

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