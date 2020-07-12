聽新聞
test
0:00 / 0:00
辛樂克颱風將生成？ 氣象局：機率不大 午後雨恐遍全台
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展。對於是否生成今年第3號颱風辛樂克，中央氣象局說：機率不大，但會為中南部帶來降雨，午後雷陣雨範圍也會擴大到全台。
吳德榮說，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新美國（GEFS）及加拿大（GEPS）系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現大迴轉（recurve）路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近。其強度是否會跨過輕颱的標準，系集模式模擬亦顯示，有不確定性，應密切觀察其後續發展。
對此，氣象預報員張承傳說，目前菲律賓東方有個低氣壓，往巴士海峽前進，不過接近巴士海峽過程中環境越來越不利它的發展，進一步發展成颱風機率不大。
不過張承傳提醒，周三之後水氣進到南海，太平洋高壓減弱，西南風增強，到時候中南部整天有下雨機會，其他地區午後雷陣雨範圍加廣，恐遍及全台，午後慎防劇烈雨勢，不排除發布大雨特報，影響將持續到周五。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言