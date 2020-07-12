不禁坐了！ 台鐵北車大廳變身「微笑大廳」 10表情超Q

台北車站大廳是否開放席地而坐，近來爭議不斷，台鐵近期內部拍板定案，不會明文規定要求禁坐，一切「回歸以往」，並將於大廳增加40張椅子，方便旅客等候，同時擬定公共空間使用辦法、將NGO團體納入短期出借作業，黑白格地板上也將出現「微笑地貼」，今凌晨「動工」，上午6時15分完工，6時30分正式對外開放。

今年2月29日，受疫情影響，台鐵宣布禁止民眾在台北車站大廳席地而坐及聚會，後續擴大到全台共18個運量較大車站，租借活動一律禁止。5月中旬本報獨家揭露台鐵擬趁疫情對北車大廳實施永久禁坐令，交通部長林佳龍當時表示，希望疫情後一切如常，7月前會研擬出兩全其美的方案。

對於北車原本的「黑白大廳」，搖身一變成為「微笑大廳」，有移工直言，貼不貼地貼是其次，聽到不再禁止移工群聚覺得感動；旅客則說，北車大廳就像火車界的國門，展現多元包容對國際觀感也有加分。

「微笑地貼」由台鐵美學小組操刀，材料採購花費20萬元，主要是在大廳正中間的黑色地板貼上反白笑臉，並在白色地板貼上台灣所有族群文字寫下的「微笑」，總計十種語言、十個笑臉，微笑、眨眼笑、酒窩笑、大笑等全都有，也大廳增添了不少趣味感。

「危機也是個轉機」，數次參與微笑地貼討論的專家表示，希望透過北車大廳爭議的解套，同時也讓世界看見台灣，地貼就是種「看得到的暗示」，象徵廣場打開，也是多元開放的暖身。

台鐵說，起初決定要貼的時候，內部也有聲音，深怕微笑地貼會成為當初台鐵為宣誓安全第一而購大舉購買「紅背心」翻版，淪為表象而未具有實質幫助，不過經過討論，貼上地貼動作是要告訴社會大眾，不管是反對還是贊成開放的民眾、團體，台鐵都釋出最大的誠意要做討論，也希望配合其他配套，讓大廳這個空間的使用更加完善。

此外，根據台鐵規畫，初步評估可在大廳咕咕鐘底下兩側牆面增加40張椅子，加上車站內原本的椅子，總數達104張。另也評估將NGO團體納入場地短期出借作業，只要符合公益性都免費。

TIWA台灣國際勞工協會說，幾次討論都有感受到台鐵溝通誠意，但仍希望台鐵「把開放視為一件對的事」，否則北車大廳議題會不斷重演。

交通部前部長陳建宇說，北車大廳可以坐的地方很少，台鐵願增加椅子是好的，也有其必要性；另也建議地方政府應該要思考，讓各地都有聚集場所，免去移工舟車勞頓，也能減緩北車大廳聚會的擁擠度。