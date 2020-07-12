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7月颱恐生成？吳德榮：熱擾動發展 台灣東側大迴轉

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7月颱恐生成？吳德榮：熱擾動發展 台灣東側大迴轉

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
最新美國（左圖）及加拿大（右圖）系集模式模擬顯示，熱帶擾動未來在台灣東側海面呈現大迴轉路徑，有的距離台灣較遠，有的則距離甚近。強度是否會跨過輕颱標準，有不確定性。圖／取自tropical tidbits
最新美國（左圖）及加拿大（右圖）系集模式模擬顯示，熱帶擾動未來在台灣東側海面呈現大迴轉路徑，有的距離台灣較遠，有的則距離甚近。強度是否會跨過輕颱標準，有不確定性。圖／取自tropical tidbits

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣持續在太平洋高壓的西緣，低層盛行偏暖的西南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，帶來持續高溫的條件。

今天各地區晴朗酷熱、紫外線強，最高溫大約在36、37度左右，地理環境較特殊的地點如盆地、縱谷，仍有升至38度以上的機率，要注意防曬、防中暑。北部24至37度、中部23至37度、南部25至37度、東部23至38度。

他說，今天至周六台灣上空太平洋高壓並不強，無法壓制午後地表加熱後的大氣不穩定度釋放；仍有小範圍強對流發展。

今天至周二低層水氣較少，清晨上午中南部偶有局部短暫降雨，午後有小範圍雷陣雨，大部分在山區，小部分在平地發展；有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨發生的機率。

周三至周六低層水氣略增，不穩定度提高，降雨會比較明顯，午後對流影響的範圍也會增大。

他說，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新美國（GEFS）及加拿大（GEPS）系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現大迴轉（recurve）路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近。其強度是否會跨過輕颱的標準，系集模式模擬亦顯示，有不確定性，應密切觀察其後續發展。

高溫 紫外線 吳德榮

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