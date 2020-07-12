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高溫狂飆 認識熱傷害三部曲保命
最近氣溫動輒飆到35度以上，據國健署統計顯示，今年7月短短10天，因熱傷害就診人次高達190人。台塑集團等企業意識到高溫的危害，已訂出「高溫作業注意要點」。醫師提醒，地球暖化，高溫已成常態，民眾不可不認識「熱傷害」三部曲，須小心防範，否則有致命危機。
國健署統計至7月10日止，因熱傷害到急診就診排名前三名縣市，依序是台中29人，彰化縣21人，高雄19人，就診人數已創歷年新高。
台塑集團為避免工人在高溫下作業造成傷害，董事長林健男今年6月起即要求雲林麥寮，高雄林園及仁武等廠訂立因應高溫策略，以策安全。
台塑協理黃建元表示，高目前各廠區上午10點到下午2點的溫度，若超乎勞動部規範的標準，會要求承攬商調整時段工作或移地作業，也會準備清涼飲料、搭設棚子及灑水設施供工人避熱。
另水刀工人穿著的防護衣過於悶熱，會盡量改在傍晚冷涼時段上工。設備上唯恐熱脹縮導致管閥鬆脫，氣體外洩，也要求排空。
義大醫院家醫科醫師洪暐傑表示，熱傷害可分為熱痙孿、熱衰竭及熱中暑「三部曲」，熱痙孿是因天熱流汗過多，未適度補充水分及電解質所致，熱衰竭則是排汗不良，體溫常飆到39或40度，熱中暑則已陷入意識不清階段。
三高病患及有心血管病史民眾在高溫曝曬下，處置不當，就可能送命。
他提醒，喝運動飲料補充電解質時要慎選成分，避免因糖分攝取過高，喝出糖尿病，適得其反。熱衰竭、熱中暑時，第一時間需要移置通風陰涼處解開衣物，儘速送醫，幫患者散熱時，可在頸部兩側，腋下及胯下吹風，降溫，但忌太過冰涼，反可能傷害患者性命。
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