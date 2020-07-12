九大最燒錢疾病 慢性腎病奪冠

健保醫療支出逐年成長，衛福部健保署公布去年度最燒錢的九大疾病，慢性腎病高居首位，近四十萬患者就醫，其中洗腎人口破九點二萬人，創下新高，整體醫療費用約五三三億元；肺癌是唯一擠進榜單的癌別，六萬名患者花費逾一一○億元，這筆費用主要是診斷及手術費等，不含藥品、放化療與緩和醫療費。

健保署統計去年國內醫療費用申報最高的十個項目，除了到院接受抗腫瘤治療，其餘九項皆為疾病，依序是慢性腎病、第二型糖尿病、齒齦炎及牙周疾病、齲齒、高血壓、呼吸衰竭、慢性缺血性心臟病、思覺失調症、支氣管及肺癌。醫療費用指健保給付費用與部分負擔，不包括藥費。

國內慢性腎臟病患者增加與人口老化有關。台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛指出，四十歲以上成人每年腎功能會衰退百分之一，到了八、九十歲會降至百分之四十。生活中有許多危險因子也會加速腎功能衰退，像糖尿病、空氣汙染、使用非類固醇類消炎止痛藥而傷腎等。

牙齦炎、牙周病與齲齒的發生與口腔衛生習慣息息相關。雙和醫院牙科部主任黃茂栓說，口腔在進食後會產生牙菌斑，若未及時漱口刷牙等，將提升相關疾病的罹病風險。

國內成人口腔調查顯示，高達七至八成民眾有牙周病，四成人病程需要較進階治療。因此飲食後應盡速清潔口腔，每半年洗牙。

肺癌的醫療費增加被認為與國人健康意識抬頭有關。北醫附醫胸腔內科主任周百謙說，台灣許多肺癌患者為不吸菸女性，加上近年國人重視空汙危害，可能因此警覺而提早就醫，使肺癌確診數與醫療費雙雙上升。

要提早揪出肺癌，周百謙建議，民眾年過四十歲應作胸部Ｘ光檢查；經常暴露於菸品、空汙等危險因子者，可於四十歲作一次低劑量電腦斷層檢查，有家族史的民眾可考慮將檢查時間提前。