影／羅馬競技生死鬥彰師奪冠！成大「掉劍流巨人」吞敗

Youtuber「反正我很閒」發起羅馬競技生死鬥，在全國各大專院校發酵，首屆冠軍賽今晚在公館水岸激烈開戰，共有40多位選手出席，從傍晚5點打到晚上9點半，最後由彰師大林銳奪冠，亞軍則由成功大學、有「掉劍流巨人」稱號的陳理恩奪得。

問起得獎感言，林銳受訪時表示，其實沒想太多，感謝主辦方辦活動，還開玩笑稱「讓我們這些平時很閒的人可以參加」；林銳也說，平常有參加球隊、系隊，有訓練到敏捷度；至於「羅馬競技」技巧面，他則是看了6、7支各校冠軍賽影片，練習進攻招數。

亞軍陳理恩更研發出「掉劍流」，過往都透過觀察力，直接把對手寶特瓶打掉獲得勝利，外界相當看好，卻被對方看破手腳，今晚飲恨只拿第二名；他苦笑「大家都知道他有這招，所以參賽者都會把武器拿得特別緊」，他也誇讚今年冠軍很敏捷，揚言下一屆要回來雪恥，會再把「掉劍流」再練強一點。

主辦單位台灣學生聯合會秘書長陳估熊則說，本想說七月賽事熱度會下降，沒想到現場人潮爆棚，線上直播更飆到1.3萬同時觀看，代表動能還是存在，未來有機會變例行賽事，會再編列詳細規則、培訓賽事裁判。

陳估熊說，雖然看起來很荒謬，但對大學生來說是種抒發，也帶有寓教於樂的效果；首屆主題叫「鬥鬧熱」，便出自新台灣文學之父賴和，透過類似鬥毆、競爭的集體活動，培養民族榮譽感，或許是對抗殖民的解方，今年也將大學生詮釋為「躁動的階級」，受過教育，懂得批判，透過行動捍衛社會正義。

傍晚5點活動開始，現場湧入上百名觀眾，各路好手陸續就位，先是進行分區預賽，選出16強，選手包含台灣大學、靜宜大學、成功大學、逢甲大學、彰化師範大學等，還有遠從金門大學過來的參賽者。

晚上7點，8強賽正式開打，也開始網路直播，一度飆破1.3萬同時觀看次，每場由2大學派出代表，參賽選手不僅出力，上場前還會「嗆聲」，現場氣氛炒熱到最高點，眼看雙邊手持寶特瓶，逮到機會就突襲攻擊，一個閃身躲過攻擊，引爆在場觀眾騷動。

羅馬競技生死鬥競賽由Youtuber「反正我很閒」發明，成員「樂咖」、「鍾佳播」今晚也到場觀賽。「鍾佳播」受訪時表示，確實沒想過當時拿空寶特瓶互打，能衍伸出這場賽事，一切都是順其自然，也坦言「有一點意外」，現在也在思考如何延續下去，團隊間有想法，但離執行面仍有距離。

「羅馬競技生死鬥」參賽者以寶特瓶作為攻擊武器，只要擊中對方持武器的手可得1分、擊中正面得2分、擊中背面則可得3分，先拿到10分就獲勝，若直接將對方手中寶特瓶擊落，將直接獲得勝利。近來在各大學掀起熱潮，世新大學還出動三機轉播，統計至7月1日止，超過80校辦過比賽，今晚在公館河岸舉辦第一屆全國賽。